VIDEO | Joven de 17 años murió luego de ser embestido por un toro durante corraleja en Atlántico

Un joven de 17 años murió luego de ser embestido por un toro en una corraleja en Usiacurí, Atlántico.

Si bien las autoridades dijeron que el lugar cumplía con los requisitos para funcionar, familiares y testigos denunciaron demoras para atender al menor.

La corazonada de la madre: “No vayas a buscarte una mala hora”

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Ditta. Su madre contó detalles de este suceso en Noticias RCN. Ella le prohibió ir luego de tener una corazonada, pero el joven no le hizo caso.

“Yo le dije ‘Carlitos, no vayas allá a buscarte una mala hora’. Él me dijo ‘no, mami, ya no voy porque no había con quién ir’”, contó Aracely Ortiz, madre de la víctima. Sin embargo, el joven le mintió y terminó yendo.

Ortiz se enteró cuando otro de sus hijos le contó. Su corazonada terminó siendo cierta, el adolescente fue brutalmente embestido por el toro. Fueron nulos los intentos que tuvo un familiar de revivirlo en la corraleja.

El alcalde de Usiacurí, Julio Mario Calderón, dijo que las corralejas están permitidas por el rol cultural que tienen en el municipio.

Segundos de tensión: así fue la embestida

A través de videos viralizados en redes sociales, se mostró cómo el adolescente se bajó de las graderías y entró a la corraleja. Cerca de él estaba el toro. Para atraerlo, el joven empezó a provocarlo.

El animal lo vio y en cuestión de segundos corrió hacia él. Ditta no tuvo tiempo para escapar o esconderse, y terminó embestido por el toro. La gravedad de las heridas le provocaron la muerte.