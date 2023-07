Fundación Mariana Novoa: 16 años salvando vidas y concientizando sobre el ahogamiento en Colombia

La Fundación Mariana Novoa lleva 16 años salvando vidas en Colombia. En el 2007, Hortensia Espitaleta perdió a su hija por un accidente en una piscina y decidió dedicarle una gran parte de su vida a evitar estas tragedias, teniendo a su pequeña como su "motor para seguir adelante". Ya son 7.297 personas que han capacitado en primeros auxilios y RCP. Con estos talleres han financiado un proyecto social que impacta a 107 niños, en condiciones de vulnerabilidad.

Espitaleta ha atravesado etapas complicadas, pero aseguró que "siento que tengo a Mariana más cerca" y la ha inspirado para seguir adelante. Su misión en nuestro país es de suma importancia, pues hay mucho desconocimiento sobre este tema tan sensible: de cada 100 personas, solo dos saben hacer RCP. Además, en Colombia, cada 48 horas muere un niño por ahogamiento, una problemática desconsoladora, la cual pretende solucionar esta Fundación.

La directora de la Fundación Mariana Novoa habló con NoticiasRCN.com y reveló los objetivos que se tienen trazados para que el impacto tenga un mayor alcance, una meta que se traduce en un mayor número de vidas salvadas. Hortensia expresó los retos que afrontan día a día, los resultados que le producen orgullo y la fortaleza que encontró con esta admirable causa.

"A veces tú no te imaginas que puedes hacer tanto por los demás, eso ha sido lo más gratificante. A medida que van pasando los años, siento que tengo a Mariana más cerca. Ella es, sin duda, mi motor para seguir adelante. Alguien alguna vez me dijo que ella siempre iba a estar en mi corazón y yo eso no lo entendía; pero ahora lo entiendo. Me decían que cuando me sintiera sola la cogiera de la mano y sabía que estaba ahí. El poder salvar vidas, cambiar la vida de muchos niños, transformar todos esos escenarios es lo más gratificante durante estos 16 años. También tener un equipo de trabajo que te respalda, que te apoya. Todos soñamos y vibramos 'Mariana Novoa' por nuestras fibras. Esa gratitud es impresionante y se la debo a ella. Muchas veces he querido cerrar la Fundación, pero miro al cielo y sé que todavía hay mucho por hacer para seguir construyendo país", empezó diciendo Hortensia.

“Lo más gratificante es cuando la gente nos dice que lograron salvar una vida por lo que aprendieron en la capacitación con nosotros”

La Fundación tiene una oferta diversa y provee capacitaciones para erradicar situaciones de riesgo. 'Sensibilización de accidentalidad infantil', 'Taller de Primeros Auxilios y RCP para papás, mamás y cuidadores', 'Curso 40 horas de Primeros Auxilios y RCP' son algunos de los talleres que ofrecen y a los que cualquiera que así lo desee puede inscribirse.

Para conocer más información de la Fundación Mariana Novoa ha click aquí

"En 16 años, hemos capacitado en primeros auxilios y RCP a 7.297 personas. Teníamos una meta a corto plazo, que en el 2024 llegaríamos a 9 mil, y esas son personas primeros respondientes. De un grupo de 100 personas, solo dos saben hacer RCP, entonces sigue siendo un tema de generar consciencia. Mi otro sueño a corto plazo, y lo espero cumplir, es tener una casa con una piscina y poder enseñarle a los niños a nadar. También le apunto a jóvenes de 17-18 años, de poblaciones vulnerables, que quieran volverse salvavidas; tendríamos las condiciones que pide el SENA para que puedan trabajar. El objetivo más importante es prevenir el ahogamiento, porque Mariana murió al caer accidentalmente a una piscina. Este 25 de julio, el próximo martes, es el Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento, la ONU lo estipuló hace tres años, entonces queremos seguir promoviendo esto", agregó Espitaleta.

"Estoy orgullosa de mí misma"

"Estoy orgullosa de mí misma. No quiero ser egocentrista, pero el poder lograr lo que tenemos hoy, yo soy una mamá publicista, no me imaginé nunca hacer todo esto 'con las uñas'. No tenemos apoyo gubernamental. Nos toca vender talleres para poder sobrevivir, tener un equipo, una casa donde van 107 niños a recibir talleres de arte, lograr proyectos para que los niños aprendan a nadar. La resiliencia y ese motor de seguir adelante, que me lo da ella, es lo que me hace sentir más orgullosa. Saber que yo puedo construir país", agregó la publicista, empresaria y conferencista.

¿Cómo inscribirse a la Fundación Mariana Novoa?

"Nosotros manejamos dos ejes: la prevención de accidentes y un proyecto social. En el primero hacemos talleres de primeros auxilios y RCP, en los que enseñamos qué hacer ante eventos prevenibles (mordedura, quemadura, ahogamiento, atoramiento, intoxicación), que tienen un costo con el cual apoyamos el proyecto social en Altos de Serrezuela. Cualquier persona se puede inscribir a través de nuestra página web: www.mariananovoa.org o en nuestras redes sociales, que aparecen como 'Fundación Mariana Novoa'. En nuestro proyecto social tenemos inscripciones en las mismas comunidades, manejamos cuatro barrios: Altos de Serrezuela, Aurora Alta y Baja, Lomitas y Capilla. Esos sectores son de vulnerabilidad y una vez al año hacemos las inscripciones. También tenemos practicantes de las universidades, servicio social de los colegios y voluntariados", concluyó.