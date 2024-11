La historia de la mujer que no evacuó por ayudar a sus vecinos tras derrumbe en Bogotá

En los últimos días se registró un deslizamiento de tierra en el norte de Bogotá. La mayoría de los vecinos del barrio tuvieron que salir del sitio. Sin embargo, Aura María Guerrero decidió no evacuar para ayudar a sus vecinos.

El pasado 13 de noviembre un fuerte estruendo sorprendió a la mujer, mientras hacía las empanadas de su venta.

“Cuando estábamos ahí fue cuando escuchamos un totazo, le dije a mi esposo: amor se vino la montaña, es que de verdad se vino la montaña amor.

Su instinto la llevo a ayudar a los suyos, sus vecinos, quienes resultaron afectados tras está emergencia.

A lo último me vine para acá y comencé a hacer aromática para ayudar a las personas que iban llegando, los que iban saliendo, ropa mía que tenía ahí guardada. Me quedé sin ropa, pero yo sé que Dios me va a multiplicar a mí.