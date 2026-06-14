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La investigación detrás del asesinato de un papá y su hijo en Buenaventura: golpe a los Shottas

Las autoridades dieron un golpe contundente para esclarecer el asesinato de un papá y su hijo, crimen ocurrido en Buenaventura.

Noticias RCN

junio 14 de 2026
08:16 p. m.
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El crimen de un papá y su hijo, quienes fueron secuestrados en una playa de Buenaventura y luego aparecieron sin vida, dejó al descubierto la crueldad de la banda Los Shottas.

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Los Shottas han sembrado el terror en Buenaventura. El sector de La Bocana es su centro de operaciones y el miedo que siembran en la comunidad del Pacífico parece no acabar.

¿Cómo ocurrió el crimen?

En este lugar habrían sido interceptados, desaparecidos y asesinados Nicolás y su papá Alexander Valencia. Según las investigaciones, los turistas grababan un video en la zona cuando fueron abordados por los criminales.

Tras la captura de alias Leyson, señalado como uno de los presuntos responsables del doble homicidio, y de más de 10 integrantes de esta estructura; se conocieron más detalles.

Noticias RCN conoció más información acerca del accionar criminal de una banda que desde hace años mantiene en zozobra a los habitantes en el puerto más importante de Colombia.

Las pistas que condujeron a la captura

“Usted sabe qué fue lo que pasó con los turistas que los mataron ahí en la playa (…) Distingo a ese man que sale en el video con un arma de fuego amenazando a los turistas, le dicen ‘Leyson’ y mandó a peluquear bajito para que no lo reconocieran”, sostuvo un testigo.

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El hombre que entregó esta información aseguró que el cabecilla se estaba moviendo en la zona con otros miembros de la banda: “Estoy dispuesto a colaborarles las cosas porque yo conozco bien el pedazo. Pedimos que metan la mano rápido para que les quiten las armas y capturen a esa gente”.

El operativo se realizó el 7 de junio. ‘Leyson’ tenía una pistola nueve milímetros y una granada de fragmentación. En el mismo procedimiento fueron capturados Yefferson Gamboa e Iván Riascos; y un adolescente aprehendido.

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