Principal cabecilla de los Shottas cayó en España: esta es la historia detrás de su imperio criminal

Este hombre lleva casi dos décadas al servicio de la delincuencia y se escondía en un lugar conocido de España.

Foto: Policía de España.
Foto: Policía de España.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 20 de 2026
04:57 p. m.
Se dio uno de los golpes más contundentes en los últimos meses relacionados con las bandas criminales que generan zozobra en Valle del Cauca.

Entregan en Colombia a alias Ñoño, cabecilla de ‘Los Shottas’ y uno de los más buscados en Buenaventura

Las autoridades colombianas y españolas se articularon en aras de capturar a Diego Fernando Bustamante Segura o alias Diego Optra. Él es, nada más y menos, que el principal cabecilla de los Shottas.

Se estaba escondiendo en Madrid

Este hombre emprendió la huida hacia Getafe en Madrid después de acumular 17 años vinculado a la delincuencia. Al ser la mente detrás de los Shottas, lo buscaban por narcotráfico, desapariciones forzadas, asesinatos y extorsiones.

Las órdenes de ‘Diego Optra’ eran cumplidas por 380 personas en Buenaventura. Se espera que la extradición se efectúe en poco tiempo para que comparezca ante la justicia en su país natal.

El Sistema de Análisis de Grupos Armados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur presenta en su sitio web una radiografía sobre este grupo.

¿Quiénes son los Shottas?

Buenaventura fue el epicentro de una estructura llamada La Local, la cual se dividió a finales de 2020 en dos: Shottas y los Espartanos. Desde ese momento, ambos han entrado en diferentes disputas por el control del narcotráfico.

Capturan a cabecilla de Los Shottas que asesinó a su hija de cuatro años en Valle
Capturan a cabecilla de Los Shottas que asesinó a su hija de cuatro años en Valle

Aparte de ‘Diego Optra’, otros cabecillas peligrosos son ‘Livington’ y ‘Súper Boy’, este último asesinado en abril de 2023. La guarida de los Shottas está en la comuna 6, aunque se ha extendido, no solo por Buenaventura, sino por el resto del Valle.

De acuerdo con la Defensoría y Pares, las células de los Shottas han estado presentes en las comunas 7, 9, 10, 11 y 12. En cambio, los Espartanos cuentan con control en prácticamente todo el territorio bonaverense.

Entre marzo y abril de 2025, se dio una fuerte escalada de los dos, lo cual generó que Buenaventura cayera en un ambiente de pánico con grandes pérdidas económicas.

