Principal cabecilla de los Shottas cayó en España: esta es la historia detrás de su imperio criminal

Se dio uno de los golpes más contundentes en los últimos meses relacionados con las bandas criminales que generan zozobra en Valle del Cauca.

Las autoridades colombianas y españolas se articularon en aras de capturar a Diego Fernando Bustamante Segura o alias Diego Optra. Él es, nada más y menos, que el principal cabecilla de los Shottas.

Se estaba escondiendo en Madrid

Este hombre emprendió la huida hacia Getafe en Madrid después de acumular 17 años vinculado a la delincuencia. Al ser la mente detrás de los Shottas, lo buscaban por narcotráfico, desapariciones forzadas, asesinatos y extorsiones.

Las órdenes de ‘Diego Optra’ eran cumplidas por 380 personas en Buenaventura. Se espera que la extradición se efectúe en poco tiempo para que comparezca ante la justicia en su país natal.

El Sistema de Análisis de Grupos Armados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur presenta en su sitio web una radiografía sobre este grupo.

¿Quiénes son los Shottas?

Buenaventura fue el epicentro de una estructura llamada La Local, la cual se dividió a finales de 2020 en dos: Shottas y los Espartanos. Desde ese momento, ambos han entrado en diferentes disputas por el control del narcotráfico.

Aparte de ‘Diego Optra’, otros cabecillas peligrosos son ‘Livington’ y ‘Súper Boy’, este último asesinado en abril de 2023. La guarida de los Shottas está en la comuna 6, aunque se ha extendido, no solo por Buenaventura, sino por el resto del Valle.

De acuerdo con la Defensoría y Pares, las células de los Shottas han estado presentes en las comunas 7, 9, 10, 11 y 12. En cambio, los Espartanos cuentan con control en prácticamente todo el territorio bonaverense.

Entre marzo y abril de 2025, se dio una fuerte escalada de los dos, lo cual generó que Buenaventura cayera en un ambiente de pánico con grandes pérdidas económicas.