Decretan calamidad pública en Buenaventura por falta de suministro de agua potable

La Alcaldía de Buenaventura decretó la calamidad pública por la emergencia humanitaria que vive el municipio desde el 8 de junio cuando la creciente súbita de la quebrada El Venado generó el desprendimiento de la tubería de 39 pulgadas que abastece de agua a la población.

El desprendimiento de la tubería afecta al 70% de la población y los barrios afectados son los que confirman las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y algunos de la 10 y 12.

La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba indicó que la situación, que afecta sectores como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura pública, ya ha superado la capacidad de respuesta de la administración.

Córdoba hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas extraordinarias, destine recursos y brinde el apoyo necesario.

"La gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre la Nación y las entidades territoriales. Cuando las capacidades locales resultan insuficientes para atender una emergencia, corresponde al Gobierno Nacional intervenir y brindar el apoyo necesario para proteger a vida, integridad y derechos fundamentales de la población", dijo la alcaldesa al medio local Noti5.

¿Cuánto tardará la reparación de la tubería en Buenaventura?

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura ha informado que desde el primer momento en el que se registró la eventualidad ha trabajado en la reparación y activó un plan de contingencia con carrotanques que permiten la distribución de agua dando prioridad a centros asistenciales e instituciones educativas.

La Gobernación del Valle del Cauca, que apoya las labores con dos máquinas oruga y dos carrotanques, señaló que la reparación de la tubería 39 podría tardar al menos diez días.

“En este momento están los operarios conjuntamente con el Distrito y la Saaab para ver cómo entra la máquina para empezar la operación y la reparación que se hará conjuntamente con la Saaab”, afirmó Moisés Cepeda, gerente de Vallecaucana de Aguas, en un comunicado.