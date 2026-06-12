Decretan calamidad pública en Buenaventura por falta de suministro de agua potable
De acuerdo con la empresa de acueducto del municipio, alrededor de 37.000 usuarios permanecen sin servicio de agua.
Noticias RCN
08:43 a. m.
La Alcaldía de Buenaventura decretó la calamidad pública por la emergencia humanitaria que vive el municipio desde el 8 de junio cuando la creciente súbita de la quebrada El Venado generó el desprendimiento de la tubería de 39 pulgadas que abastece de agua a la población.
El desprendimiento de la tubería afecta al 70% de la población y los barrios afectados son los que confirman las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y algunos de la 10 y 12.
La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba indicó que la situación, que afecta sectores como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura pública, ya ha superado la capacidad de respuesta de la administración.
Córdoba hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas extraordinarias, destine recursos y brinde el apoyo necesario.
"La gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre la Nación y las entidades territoriales. Cuando las capacidades locales resultan insuficientes para atender una emergencia, corresponde al Gobierno Nacional intervenir y brindar el apoyo necesario para proteger a vida, integridad y derechos fundamentales de la población", dijo la alcaldesa al medio local Noti5.
¿Cuánto tardará la reparación de la tubería en Buenaventura?
La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura ha informado que desde el primer momento en el que se registró la eventualidad ha trabajado en la reparación y activó un plan de contingencia con carrotanques que permiten la distribución de agua dando prioridad a centros asistenciales e instituciones educativas.
La Gobernación del Valle del Cauca, que apoya las labores con dos máquinas oruga y dos carrotanques, señaló que la reparación de la tubería 39 podría tardar al menos diez días.
“En este momento están los operarios conjuntamente con el Distrito y la Saaab para ver cómo entra la máquina para empezar la operación y la reparación que se hará conjuntamente con la Saaab”, afirmó Moisés Cepeda, gerente de Vallecaucana de Aguas, en un comunicado.