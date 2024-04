¿Qué pasa en el diálogo con las disidencias de las Farc?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN uno de los temas de análisis fueron las declaraciones del jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las Farc, Camilo González Posso, quien aseguró que alias Iván Mordisco no está en la mesa de negociaciones y dijo que las conversaciones están congeladas.

Entonces, ¿con quién se está negociando si él es el jefe de ese grupo armado? ¿Por qué continúa el cese al fuego?

Para la analista Juana Afanador, algo que ha dificultado las negociaciones es que Iván Mordisco no lidera a todas las disidencias, pues no es solo un grupo, están compuestas por 20 subestructuras.

“Estas subestructuras tienden en algunos casos a unir o en algunos casos a separar lo que dificulta enormemente estas negociaciones. Por eso se ha planteado hasta qué punto deben continuar estas negociaciones y hasta qué punto se puede llegar a algún resultado con un grupo que está compuesto de muchos grupúsculos”.

Agregó que el Gobierno estaría intentando negociar con esas subestructuras para ir desarmando a las disidencias, pero esto no garantiza “que las que se quedan no se dividan y no sigan reclutando (..) entonces esto parece una negociación realmente sin mucha salida”

¿Qué unidad de mando hay para mantener un cese al fuego?

Julio César Iglesias, analista, afirma que lo que está ocurriendo con las subdivisiones sucedió durante la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc.

“Las subdivisiones más violentas o menos políticas se desprendan del proceso de paz porque tienen todos los incentivos para no reintegrarse a la vida civil, para no reintegrarse la legalidad, sino para seguir usufructuando de unas líneas de narcotráfico, líneas criminales (…) va a seguir pasando porque de nuevo los incentivos no están alineados para nada distinto”.

Añadió que si el Gobierno sigue dando oportunidades las negociaciones serán indefinidas. “Si le dice a cualquier actor ilegal: si usted traiciona el proceso de paz, si usted no se quiere adherir a una oportunidad, le voy a dar una segunda oportunidad y si ya le di una segunda oportunidad por qué no una tercera o una cuarta”.

¿Qué significa congelamiento de las negociaciones?

El analista Jorge Iván Cuervo también señala que es necesario replantear la estrategia con el autodenominado Estado Mayor Central “porque esa estrategia que es un tanto ambigua ha generado los incentivos necesarios para que en cada región un grupo reclame que ellos también tienen capacidad de ejercer las armas y capacidad de negociación”.

Añade que “si el Gobierno dice que no va a negociar con el jefe, sino región por región, ese es un incentivo para que se genere otras disidencias (…) El Gobierno especialmente con este grupo tiene que sentarse replantear su estrategia porque yo creo que así esto va a terminar en una crisis”.