La muerte de Iván Márquez "fortalecería el acuerdo de paz": director del Cerac

Inteligencia militar verifica versiones que apuntan a la muerte de alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc. El periodista Yamid Amat de ‘CMI’ fue quién dio a conocer, según sus fuentes esta información.

Se sabía que el jefe guerrillero estaba gravemente herido tras un ataque el año pasado a su campamento ubicado al parecer en límites con Venezuela.

Márquez traicionó el acuerdo de paz que firmó en La Habana. Junto a alias ‘Jesús Santrich’ y alias ‘El Paisa’ hace tres años anunció que volvía a las armas.

Noticias RCN contactó al analista Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo, para dimensionar los alcances que podría tener la muerte de Luciano Marín Arango.

¿Qué impacto tendría en las disidencias de las Farc la eventual muerte de Iván Márquez?

“Es la desaparición, si esto se confirma, de quien ha tratado de ser el cohesionador, un líder para esos grupos. Es decir, las va a soltar en una situación de división y habrá una carencia de un liderazgo que trate de cohesionarlos. No lo han logrado, ya eran organizaciones profundamente divididas, en disputas violentas entre esos grupos criminales; de forma que tampoco se puede decir que hay desaparecido un gran liderazgo o de alguien que haya logrado reorganizar una organización insurgente en Colombia”, empezó diciendo Restrepo.

“Mejora las chances de se pueda tener una negociación con esos grupos”

¿Cree que por ejemplo la ‘Segunda Marquetalia’ dialogaría?

“Yo tengo la impresión de que esto (la muerte de Iván Márquez) profundizaría los incentivos para que un proceso de paz llegue a tener éxito, es decir, amplía los incentivos y mejora las chances de se pueda tener una negociación con esos grupos. En particular, porque en ausencia de ese liderazgo se envía un mensaje contundente de que no tienen futuro ni siquiera esas organizaciones criminales, como no lo ha tenido en ningún caso en el pasado en Colombia. Es una oportunidad para que el Gobierno baraje de nuevo y note que aquí existe aún una posibilidad de estructurar una oferta de paz para estas organizaciones de manera importante”, agregó el analista.

“Fortalece el acuerdo de paz”

¿Esto podría significar que se fortalezcan las otras disidencias que están al mando de ‘Iván Mordisco’?

“Claro que sí. Yo creo que esas organizaciones, en particular las que se están tratando de organizar alrededor del Estado Mayor Central, van a recibir un impulso. Hay que reconocer que esas organizaciones estaban en una disputa violenta, principalmente en los Llanos Orientales, Arauca y Putumayo. Esa disputa significa el fortalecimiento de esa organización. Esto fortalece el acuerdo de paz, fortalece la decisión que tomaron y siguen tomando miles de excombatientes de las Farc que se mantienen en el proceso. Los fortalece políticamente y en su proceso de reincorporación a la sociedad”, concluyó.