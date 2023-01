Esta es la respuesta de la influencer "Lalis" a los contratos con el Gobierno

Laura Daniela Beltrán, conocida como "Lalis" es una influencer y activista política que durante la campaña del presidente Gustavo Petro, defendió la gestión del 'Gobierno del cambio' a través de la difusión de videos, así como piezas gráficas.

La polémica ahora se desató, porque antes, "Lalis" se encargaba de denunciar a contratistas en el Gobierno de Iván Duque, pero actualmente, es ella quien goza de un jugoso contrato en el Gobierno de Petro que, por supuesto, no fue bien visto por muchos.

¿Cuáles son los contratos?

Son dos en total. El CCE-289-4H-2022 del 27 de noviembre de 2022 y el CCE-041-2023 del 19 de enero de 2023, ambos tienen por objeto "asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública". Es importante resaltar, que el primer contrato ya finalizó, pero el segundo sigue vigente y tiene como fecha final el 27 de noviembre de 2023.

Ante este escándalo, a través de su canal de YouTube, la influencer se pronunció diciendo "he decidido responder a todos los ataques y cuestionamientos que he recibido, pero no por responderle a la gente de la derecha, sino más bien por el compromiso ético y moral que tengo con quienes han seguido mi contenido desde hace muchos años y que han creído en mi trabajo".

En el video, la activista política habló sobre sus contratos millonarios y puntualizó que fue un servidor público de la derecha quien sacó el contrato que tiene con Colombia Compra Eficiente.

Primero: "Él escribe en su tuit que a mi me pagaron por asesorar estrategia de TikTok que duró dos meses por $10.000.000, pero acá entra la primera verdad a medias que dice. Mi contrato en ese momento tenía 8 obligaciones con un objeto claro "asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública", es decir, yo ayudo hacer la estrategia de todas las plataformas de redes sociales", explicó.

Segundo: "A cada función yo debo presentar el soporte de que se hizo el trabajo, y sino no se me efectúa el pago. Dicen que mi trabajo se enfoca en hacer reuniones y en la publicación que se hace hay unos links y ahí están los soportes de cada reunión. En la obligación número 2 dice que debo asesorar la producción de contenido digital en redes sociales enfocada en TikTok e Instagram. Yo hice un taller sobre manejo de redes, en ningún momento se dice que yo debo crear los videos, yo genero un manual de publicaciones en el que los trabajadores del área de comunicaciones crean esos contenidos digitales con base en los lineamientos que yo expongo en una estrategia".

La influencer puntualizó que contrario a lo que todo el mundo ha dicho, ella trabaja ganándose la plata, ella no es una corbata, "parte de no subir contenido constante a mis plataformas es porque camello mucho y no me da el tiempo", explicó.

Respecto al presupuesto, "Lalis" dijo que "mi contrato es por $51.596.774 millones de pesos a 11 meses, por lo cual si tu divides eso a 11 meses, te da 5 millones al mes de los cuales a mí por ser contratista me toca pagar: salud, pensión, ARL. Pero bueno, quiero contarles ¿por qué me gano 5 millones de pesos?. En todas las entidades estatales existe una tabla que dice exactamente cuánto se debería ganar una persona según sus títulos y según sus años de experiencia"

Por otro lado, señaló que sigue pagando su carrera profesional al Icetex, porque gracias a esta Entidad fue que pudo comenzar a estudiar. Asimismo, detalló por qué su contrato sale a 11 meses y no a 4 meses. "Las decisiones de los contratos en el término las toma la Entidad y depende de qué tanto necesiten a una persona, se puede hacer a más o menos tiempo, no es que sea obligatorio que sea a 4 meses. Los estudios previos de las entidades no aplican esos 4 meses en mi caso, teniendo en cuenta que el objeto de ese contrato está asociado a productos específicos, ligados a un proyecto de inversión institucional. Es decir, que en mi caso se ve una persona calificada que nadie de planta que trabaja con Colombia Compra Eficiente tiene los saberes en términos de redes sociales como yo los tengo".

"Lalis", habló también sobre el asunto político y explicó que cuando uno desconoce la institucionalidad ya sea por desinterés del tema o falta de investigación y nos quedamos con lo primero que vemos, solemos decir cosas que están mal generalmente. "Cuando trabajé con Natalia Bedoya porque hacíamos unos debates de izquierda-derecha tuve la oportunidad de conocerla y tiene estudios de posgrado, por ende la tabla que les mencioné en el punto anterior, le permite a Natalia tener ese sueldo", explicó. Aceptó además que por desconocimiento de la normatividad terminó juzgándola.

Por último, señaló que seguirá trabajando. "Me gusta mucho trabajar, soy feliz en lo que hago, no estoy haciendo nada ilegal, los ataques los recibo con mucho cariño. Hoy puedo asumir que he cometido errores pero nunca han sido delitos y jamás lo serán. Algo que aprendí de mi mamá y papá es que uno debe ser recto, correcto y hay que tener mucha conciencia cuando uno hace las cosas".

