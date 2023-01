Reconocido influencer me ofreció $50.000 para posicionar una tendencia en campaña: Alejandro Villanueva

En los últimas horas se conoció una denuncia de jugosos contratos suscritos a nombre de una reconocida influencer a cambio de generación de contenido digital a través de redes sociales. Ante este escándalo que sin duda alguna salpica al Pacto Histórico, pues se trata de una joven que en su momento se declaró como activista política y que hoy, de acuerdo con una serie de pruebas y el testimonio de Alejandro Villanueva, estaría “dentro de la mermelada” en la que se beneficiaría bajo contratos incumplidos del dinero del Estado.

Frente a esta situación, Agmeth Escaf se ha enfrentado a algunos influencers diciendo que lo habían consultado para que pagara una suma de dinero a cambio de evitar las críticas sobre su nombre.

Alejandro Villanueva un joven activista y estudiante de derecho de la Universidad de Los Andes se encuentra en la lista de nombres que habría denunciado el congresista, a lo que el influencer respondió:

“Él sale a decir algo que no es cierto. La primera y única vez que yo me acerqué a Escaf fue una vez que me lo encontré en un evento y lo saludé, nos tomamos una foto con Cielo Rusinque y ya”.

“Lo que sí hemos tenido es una relación de crítica y respuesta donde yo lo critico, él me responde y así”.

¿Cómo y por qué reciben dinero los influencers?

De acuerdo con Villanueva, “a ellos no solo les pagan por publicar, sino también para crear tendencia, entonces dependiendo de qué tendencia se mueve le van pagando”.

En cuanto al escándalo que se desató por los contratos adjudicados a nombre de la influencer conocida como Lalis, el activista indicó: “Parece que cuando uno critica ese poder no es porque le parece injusto, sino porque uno quería ser el contratado y el de la mermelada”.

“Parte de los contratos que se le critican a Lalis es que no hizo el trabajo; su operación contractual es para asesorar a una entidad del Estado para TikTok, pero usted mira esa cuenta y no tiene nada, tiene cinco seguidores, es decir que no está cumpliendo”.

Detrás de la relación entre estos creadores de contenido y la política colombiana, según Villanueva se podrían evidenciar “viajes, se los llevan a palcos, a fincas, donde vemos a los influencers que fueron denunciados de rumbas en fincas, en mansiones en Medellín”.

El activista denunció puntualmente el manejo de los recursos de la Alcaldía de Medellín, donde asegura que estarían siendo filtrados al pago de influencers a cambio de publicar contenido que desvíe la atención de las críticas en contra de políticos.

“El día antes de que hizo el show con los computadores donde llenó el Atanasio Girardot, a esta gente se la llevaron a Medellín. Influencers de la costa, de Bogotá, aparecieron en una finca con piscina con trago y con toda esa gente. Luego salen trinos organizados de la misma forma creando tendencia".

Asimismo, el universitario que hizo parte del Paro Nacional nombró quiénes son los beneficiarios de estos lujos: “Duda, Lalis, Jojaré, Físico Impuro, y luego sale el man de Cofradía a decir que a esa finca ya nos ha invitado la Alcaldía de Medellín”.

Del mismo modo, Villanueva se cuestiona, “¿pero de dónde saca la plata la Alcaldía?, eso es lo grave. Es plata que están sacando que no está siendo registrada”.

Le ofrecieron dinero a cambio de un trino

A mí una vez un influencer reconocido (Duda) me dijo, venga estamos pagando $50.000 por hacer esta tendencia. Tenía que publicar un trino y poner el hashtag y ya.

En palabras de Alejandro Villanueva, “ese activismo es una mentira, el problema es que venden el contenido como activistas independientes y es mentira. Están engañando a la gente”.