ABC sobre la ampliación de cupos para la educación superior que anunció el Ministerio de Educación

Ampliar los cupos para educación superior en universidades públicas del país, es un reto que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y, según el ministro de esta cartera, Alejandro Gaviria, estaría a punto de lograrse.

Se conoció que serán 500 mil cupos los que se habilitarán, pero, la idea es que estos no sean centralizados, sino que se diversifiquen en las regiones más apartadas del país.

Asimismo, el Ministro también anunció que se amplía la fecha hasta el 31 de marzo para todos los jóvenes que entran a pregrado en las universidades públicas en el programa de Matrícula Cero de gratuidad, teniendo en cuenta que son muchos los estudiantes que ingresarán por primera vez a la 'U' y están teniendo problemas con su clasificación del Sisbén. “Los estudiantes puedan entrar a un portal que el Departamento Nacional de Planeación, (DNP) está facilitando, soliciten la encuesta de clasificación socioeconómica y haremos un plan de choque porque sabemos en cuáles municipios están concentrados esas demandas y vamos a tener de aquí al 31 de marzo suelta la clasificación socioeconómica y así todos puedan acceder a la gratuidad”, explicó el ministro Gaviria.

Respecto al tema de la ampliación de cupos para la educación superior, es importante preguntarnos, ¿cómo funcionará?.

En la reunión para definir esto presidida por el ministro de Educación, estuvieron presentes los rectores del Sistema Universitario Estatal, (SUE), que es el organismo que representa a las 34 universidades públicas del país, incluyendo a su presidente, Jairo Torres Oviedo.

En diálogo con NoticiasRCN.com, Torres Oviedo, explicó que en Colombia existe actualmente una cobertura, es decir, de jóvenes que están en la educación superior con un porcentaje del 54%, esto quiere decir, que el 46% de los jóvenes en el país en condiciones de ingresar a una universidad hoy no lo pueden hacer. “Este 46% equivale a 2 millones de jóvenes que hoy no tienen acceso a un derecho fundamental como es la educación superior. Este número de jóvenes se concentra sobre todo en las regiones que han estado aisladas, excluidas y marginadas del desarrollo; como en el caso del Caribe, el Pacífico y el sur del país. Entonces, aquí hay un problema, hay 2 millones de jóvenes en condiciones aptas para ingresar a la educación superior, pero hoy no tienen acceso a esta”, apuntó el presidente del SUE.

Ante esta problemática, manifestó que desde el Sistema Universitario Estatal, (SUE), han propuesto la necesidad de ampliar cobertura. “El presidente, Gustavo Petro dijo en campaña que iba ampliar 500.000 mil cupos, es decir, de esos 2 millones, que es un 46% de la población joven. Aquí nosotros nos hemos reunido con el Ministerio de Educación para tratar de construir un modelo que permita que el país en los próximos cuatro años amplíe esos 500 mil cupos y para esto, hay varias propuestas”, señaló.

Una de estas es que para el segundo semestre académico de este año, las universidades públicas que son 34 hagan un esfuerzo de ampliación de cobertura, esto implica hacer un análisis para luego anunciar cuántos cupos se podrían habilitar. La segunda propuesta que fue presentada al ministro de Educación, será expuesta también al presidente Gustavo Petro, el próximo jueves 26 de enero y es la de incrementar 125 mil cupos nuevos en estas 34 universidades.

“La anterior propuesta siempre y cuando el Gobierno nos transfiera el valor per cápita promedio por estudiante al año que son $9’211.000, es decir, este es lo que vale un estudiante al año en una universidad. Esto sería lo que nos transferiría las universidades públicas por estudiante al año”, puntualizó.

Le puede interesar: Con el himno nacional de fondo Nariño recibió los buques con víveres y combustible

Asimismo, se dejó sobre la mesa que esos cupos vayan direccionados a las regiones que tienen las mayores brechas de acceso a la educación superior. “Esto es una propuesta que está sujeta a revisión, ajuste y a las condiciones financieras del Gobierno Nacional. Para llegar a la meta de los 500.000 cupos hay que hacer esfuerzos y construir modelos. Nosotros también hemos dicho que la educación superior como servicio público en Colombia está soportado en un sistema mixto, es decir público y privado. Las universidades privadas también tienen la capacidad de participar, aquí el Gobierno y el Ministerio de Educación tendrá que diseñar con estas universidades escenarios y propuestas como las que nosotros estamos presentando”, dijo.

Por último, cabe aclarar que son estas propuestas que se deben materializar en un modelo que se comenzará a implementar en el segundo semestre de 2023. “Si se llegase a lograr esta propuesta sería un avance importante en garantizar un derecho fundamental a los más vulnerables y a los más excluidos, por eso hemos hecho énfasis en una focalización territorial”.

Siga leyendo: A la cárcel seis policías vinculados con red de secuestro y extorsión en Bogotá