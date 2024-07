Ministro de Salud aseguró que funcionarios del Invima lo engañaron: “Me tocó retirar gente”

El jefe de cartera estaba hablando de la escasez de medicamentos y la gestión del Invima. En un punto, dijo que exfuncionarios le mintieron.

Cambios en el Invima

“A raíz de reuniones periódicas que tengo con el Invima, encontré que me estaban mintiendo, me estaban engañando y me tocó retirar a la gente y a la directora”, afirmó Jaramillo al informar que le delegó el futuro de la entidad a Adriana Pereira.

Para el ministro de Salud, es importante tener el Invima fortalecido. No obstante, con esta situación, la entidad no lo estaría, motivo por lo cual era necesario hacer ajustes.

La molestia de la Casa Blanca con el presidente Petro

Otra declaración que generó controversia fue cuando el presidente Petro dijo: “(Joe) Biden puede perder la elección no solamente por los problemas que ya sabemos, sino porque la juventud norteamericana de origen árabe no quiere votar por él”.

Este mensaje del mandatario no cayó bien en la Casa Blanca. Tanto así que un vocero del Gobierno norteamericano se contactó con el canciller Luis Gilberto Murillo, para decirle que esa declaración fue interpretada como una injerencia electoral.

¿Por qué la primera dama, Verónica Alcocer, ¿viajará a París?

Verónica Alcocer y Antonella Petro, hija del mandatario; estarán en la capital francesa siendo partícipes de la comitiva oficial de Colombia en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

El último viaje internacional de la primera dama fue en la visita de Colombia en Suecia. Por lo tanto, ella no estuvo en la agenda que tuvo el presidente en Estados Unidos.

RELACIONADO Uniformados ya se preparan para el desfile militar del 20 de julio que tendrá nuevo recorrido en Bogotá

Así será el desfile del 20 de julio

Este año, el desfile del 20 de julio no será hacia el norte de Bogotá, sino por la avenida Boyacá con dirección al sur. El presidente estará presente y luego almorzará con su gabinete. La jornada la cerrará con la instalación de las sesiones legislativas, en donde escuchará la réplica de la oposición.