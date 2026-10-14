Reapareció Laura Sarabia: habló del expresidente Petro, Verónica Alcocer y más

Una de las exfuncionarias más importantes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro fue Laura Sarabia, quien fue embajadora en Reino Unido, canciller, directora del Dapre, directora de Prosperidad Social y jefa de gabinete.

A lo largo del periodo de 2022 a 2026, fue una de las personas más cercanas a Petro y estuvo señalada en varios hechos polémicos, tales como el polígrafo a Marelbys Meza.

¿Qué tan cercana era Sarabia a Alcocer?

Recientemente, han hecho eco las declaraciones de Eva Ferrer, examiga de Verónica Alcocer, y Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. Frente a estos hechos se refirió Sarabia en entrevista con La FM.

Con respecto a Alcocer, contó que la conoció en la campaña de 2022, al igual que a Armando Benedetti. Durante el transcurso del gobierno, reveló que el contacto era cordial y esporádico por temas familiares, diferente a lo mencionado por Ferrer.

“Verónica nunca se enteró de que iba a regresar (haciendo referencia a cuando volvió a estar en el Gobierno). Mi regreso fue por una conversación con el expresidente Petro y un cargo nunca fue acordado con Verónica”, expuso.

La respuesta a Angie Rodríguez

Sarabia aseguró que nunca vio bolsas o maletines con altas sumas de dinero adentro del Palacio de Nariño: “Me quedaba difícil saber qué entraba Verónica o cualquier persona a la casa privada. Eva es la que tiene que responder”.

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Frente a Rodríguez, la excanciller contó que la relación fue corta, a tal punto que solo se encontraron en tres ocasiones en el transcurso de los cuatro años. Afirmó que no fue testigo de una supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño. “Creo que es hablar con palabras mayores y es un delito”, sostuvo.

Acerca de las inasistencias del expresidente en eventos públicos, esto respondió Sarabia: “Yo manejaba la agenda y cuando el expresidente no podía asistir, yo ponía la cara. Ese era mi trabajo (…) la agenda es pública y todos saben en qué está”.