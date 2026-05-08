Fiscalía pide prueba toxicológica a Angie Rodríguez tras sus denuncias por corrupción

La Fiscalía General de la Nación solicitó a Medicina Legal practicar una prueba toxicológica a la exdirectora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que asegurara públicamente en sus recientes declaraciones que posiblemente le suministraron “vitaminas”.

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Rodríguez, quien también fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en el gobierno de Gustavo Petro, ha estado en el centro de la opinión pública por sus recientes denuncias de corrupción y presiones indebidas en la administración saliente.

Denuncias sobre desvío de recursos

En entrevista con Noticias RCN, Rodríguez reveló que el presidente Petro habría intentado trasladar $1 billón del Fondo de Adaptación hacia otros fines, lo que, según ella, afectaría directamente a la comunidad de La Mojana.

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“Lucharé por salvaguardar los recursos públicos y, de ser necesario, interpondré acciones legales contra el decreto presidencial”, afirmó. La exfuncionaria aseguró haber radicado documentos ante diferentes entidades de control para advertir sobre el riesgo de desvío de recursos y las redes de corrupción que, según sus palabras, operaron durante los últimos cuatro años.

Seguridad y presiones

Rodríguez también relató que cuando ejercía como directora del Dapre alertó sobre irregularidades y, tras ello, le negaron el ingreso a la Casa de Nariño y le retiraron la biometría a su esquema de seguridad.

Posteriormente, al pasar al Fondo de Adaptación, firmó un convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mantener su seguridad, aunque denunció el retiro de uno de los policías de su cuerpo de escoltas. En ese sentido, responsabilizó de su protección al director de la Policía Nacional, Carlos Carrillo, y a Juliana Guerrero.

La petición de la Fiscalía a Medicina Legal se suma a la citación a Rodríguez el 31 de julio en el Complejo Judicial de Paloquemao, para ampliar las denuncias sobre las amenazas que ha recibido en su contra.