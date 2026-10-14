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“Estamos al tanto”: Departamento de Estado sobre escándalo de Verónica Alcocer y viajes a Venezuela

La entidad le confirmó a NTN24 y Noticias RCN que tiene conocimiento de los recientes señalamientos contra Alcocer.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 14 de 2026
07:49 p. m.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos le confirmó a Noticias RCN y NTN24 que tiene conocimiento acerca de los señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer.

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Eva Ferrer, quien fue cercana a Alcocer y además ejerció como consejera presidencial para la Reconciliación en el Gobierno Petro, fue entrevistada por Semana y destapó presuntos hechos irregulares de la exprimera dama.

Millones de dólares y droga: señalamientos contra Alcocer

Algunos de los señalamientos más explosivos se centraron en viajes a Venezuela relacionados con presunto tráfico de drogas y altas sumas de dinero (2.5 millones de dólares en maletines), inconvenientes con el entonces ministro Armando Benedetti, el papel del empresario Euclides Torres en la campaña de 2022, agresiones a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y la influencia de Alcocer en varias entidades.

El eco no pasó desapercibido y la Procuraduría abrió indagación para aclarar cuáles fueron los alcances de los viajes a Venezuela. Sumado a ello, llamó a Ferrer y otras cinco personas para que declaren bajo juramento.

Por su parte, la Fiscalía la citó para este miércoles 14 de octubre, pero no se presentó y su abogado argumentó que se encuentra fuera del país. Fue la tercera vez que no asistió.

Alcocer está en la lista Clinton

Alcocer rompió el silencio y, por medio de una carta, rechazó los señalamientos en su contra. Contó que viajó en dos ocasiones a Venezuela, el 31 de enero y 18 de noviembre de 2023, por motivos oficiales en su cargo de primera dama. Enfatizó que colaborará con las autoridades en lo que se requiera.

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Un dato no menor es que la exprimera dama se encuentra en la lista Clinton desde el 24 de octubre de 2025, así como el expresidente Petro, el exministro Benedetti y Nicolás Petro Burgos.

“Estamos al tanto de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2.5 millones de dólares”, esta fue la respuesta del Departamento de Estado.

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