Daniel Quintero respalda proyecto de ley que busca que los alcaldes puedan participar en política

La recta final de la campaña presidencial no fue nada agradable para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Estuvo inhabilitado de su cargo por haber participado en política, después de dar mensajes claros de apoyo a Gustavo Petro, como el famoso video del cambio en primera. En este sentido, luego de más de un mes, el representante a la cámara, Andrés Calle, presentó este miércoles un proyecto de ley para que los alcaldes, gobernadores e incluso el presidente, si puedan participar en política.

El proyecto presentado por Calle, se basa en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, el cual dice que “a los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución”.

Claro que este mismo articulo explica con claridad que “los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”. Así que Calle presentó este proyecto de ley para que se pueda modificar esta ley estatutaria y se le permita a “los empleados no contemplados en esta prohibición”, como lo son los alcaldes, gobernadores y otro tipo de mandatarios, participar en política en elecciones.

“Esta ley que hemos presentado es un mandato de la Constitución. Va a garantizar transparencia, porque todos terminan participando en política, pero por debajo de mesa. Lo que queremos es que con reglas claras puedan participar en política, pero sin utilizar recursos públicos ni poder coaccionar a sus empleados”, explicó Calle a Noticiasrcn.com

Según el representante a la Cámara, del partido Liberal, lo que se debe exigir es que se cumplan unas normas claras por parte de estos funcionarios. “No utilizar escenarios públicos para hacer campaña al candidato de su preferencia, no promover asensos en campaña, no bajar salarios, no usar redes sociales oficiales, no coaccionar a los empleados, etc”.

El respaldo de Daniel Quintero y el partido de Gustavo Petro

Andrés Calle ha sido cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero y manifestó que para la elaboración de este proyecto de ley contó con su apoyo. “El ha mostrado interés. Daniel conoce el estado, sabe de la importancia del ejercicio de la política, es un hombre de política y sabe el beneficio que esto tendría para el país”, explicó Calle.

En el acto de presentación de este proyecto de ley en el Congreso de la República, Calle le dijo a este medio que contó con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico, quienes también ven con buenos ojos esta iniciativa. “Todos sabemos que es una verdad absoluta en ese país. Ellos tienen un candidato y lo dicen a escondidas y eso es una doble moral. Necesitamos transparencia”, concluyó.

¿Cómo se aprueba una ley en Colombia?

Después de que se ha presentado el proyecto de ley, como lo hizo el congresista Calle, este miércoles, este se debe trasladar a comisión y ponencia para primer debate. Cuando la comisión recibe el proyecto de ley el presidente de la misma le asigna uno o varios ponentes. Los ponentes son los congresistas encargados de estudiar el proyecto de ley y presentar un informe, denominado ponencia, sobre la conveniencia o no del proyecto, los beneficios que puede traer, las reformas que pueden hacérsele para mejorarlo, o también, el ponente puede manifestar que el proyecto no debería aprobarse porque considera que no sería bueno para el país.

Debate en comisión: Cuando el informe de ponencia está listo se envía a publicar en la Gaceta del Congreso; después la comisión se reúne para conocerlo y debatir sus inquietudes. Los informes de ponencia pueden recomendar debatir el proyecto y en éste caso comienza a discutirse. Si por el contrario, la ponencia propone archivar el proyecto la Comisión discute esta propuesta; y si la acepta el proyecto se archiva.

Si un miembro de comisión lo solicita, la discusión del proyecto puede hacerse artículo por artículo y a su vez considerar los cambios que se propongan. En este sentido los congresistas pueden proponer enmiendas, modificaciones, adiciones o supresiones a la totalidad del proyecto o a artículos específicos.

Ponencia para el segundo debate: Una vez que los miembros de la Comisión han estudiado y discutido suficientemente el proyecto de ley, éste se vota en la misma y si se aprueba el Presidente de la Comisión le asigna uno o varios ponentes para segundo debate, que pueden ser iguales o distintos a los de la primera ponencia. El o los nuevos ponentes son los encargados de revisar una vez más el proyecto y por último de elaborar la ponencia para el segundo debate en la plenaria de una u otra cámara.

Debate en plenaria: Una vez que está lista la ponencia para segundo debate se envía a publicar para su posterior discusión en la Plenaria de la respectiva cámara, sea Senado o Cámara de Representantes. El coordinador ponente explica ante la plenaria el proyecto y la ponencia, posteriormente pueden tomar la palabra los congresistas y los ministros para opinar; esto es muy parecido a lo realizado en comisión.

Después de la intervención del ponente comienza la discusión del proyecto en su totalidad o por artículos específicos si es solicitado. Durante esta etapa el proyecto puede ser modificado; sin embargo, si los cambios hacen que el proyecto sea muy diferente al primero la Plenaria puede decidir si lo envía nuevamente a la comisión.

Traslado a la Cámara: Si el proyecto de ley es aprobado en la plenaria de la corporación, en donde se inició el trámite, el Presidente de la misma lo remitirá al Presidente de la otra cámara con los antecedentes y todos los documentos necesarios.

En la nueva cámara el proyecto de ley, con los antecedentes, comienza el proceso de la misma forma que en la cámara anterior; de esta manera el proyecto de ley primero se envía a la misma comisión designada en la otra corporación según el tema y posteriormente a la plenaria. En ambos casos el proyecto se discute de acuerdo con las reglas descritas anteriormente.

Sanción Presidencial: Una vez que cada cámara ha aprobado en dos debates el proyecto de ley este se envía a la Presidencia de la República para su sanción. La sanción en este caso quiere decir ratificación ya que la rama ejecutiva también lo estudia, y si está de acuerdo lo sanciona y lo promulga para que el país entero conozca la nueva ley y la cumpla.

Puede ser que el Presidente considere que el proyecto de ley es inconstitucional o que no esté de acuerdo con el contenido del mismo y en este caso el gobierno puede devolverlo a la cámara donde se originó para su nuevo estudio. Este trámite se conoce como objeción presidencial al proyecto de ley.

Este es el recorrido que tiene que hacer un proyecto para convertirse en ley de la República. Parece que son muchos pasos, pero la idea es que antes de ser aprobado el proyecto, los congresistas y los ciudadanos en general puedan estudiar bien el tema para no cometer errores y hacer lo mejor para el país y sus ciudadanos.

El proceso el largo, pero Andrés Calle espera que lo que comenzó este miércoles como un proyecto de ley, termine siendo una realidad.