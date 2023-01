Atención: liberaron a los 30 soldados secuestrados en el Meta

El gobernador del departamento del Meta le confirmó a Noticias RCN que los 30 soldados que se encontraban secuestrados fueron liberados.

"Este pelotón de los 30 soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ya fueron liberados. El señor defensor del pueblo terminó su interlocución y lo que me han dicho es que las tropas van a continuar su trabajo militar en la zona”, señaló Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de Meta.

“Me complace mucho que el ministro de la Defensa haya dicho que no hay ninguna zona en el departamento del Meta vetada para las Fuerzas Militares”, agregó Zuluaga.

Los 30 soldados, al parecer, se encontraban en poder de la guardia indígena. El secuestro se registró cuando los uniformados se encontraban haciendo sus labores respectivas de patrullaje y control territorial en el municipio de Vista Hermosa.

Cabe recordar que justamente este miércoles el presidente Gustavo Petro calificó como “retención” el caso de soldados que fueron liberados y que estaban en poder de grupos ilegales. Según el mandatario, “el cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista”.

“Le he pedido al comisionado, que es la persona encargada de estos temas, que ponga en la mesa el tema de que no deben haber ya retenciones. Que soldados que vayan en un bus, en objeto de su buen descanso, no tengan que ser objeto de un tratamiento de ese estilo", agregó el mandatario.