Lista en poder de la Corte revela los nombres de quienes presuntamente recibieron los millonarios contratos de la UNGRD

El escándalo por los supuestos sobornos de la Unidad de Gestión del Riesgo a varios congresistas se ha profundizado con la declaración de María Alejandra Benavides ante la Fiscalía General de la Nación, en la que implica directamente a quien fuera su jefe, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

RELACIONADO Sandra Ortiz reveló nuevo nombre de uno de los hombres implicados en el escándalo de la UNGRD

Algunos datos que brindó Benavides coinciden con la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia frente al mismo caso, pero en contra de cinco legisladores aforados.

Lo que reveló el documento en poder de la Corte Suprema sobre escándalo UNGRD

Noticias RCN conoció en primicia un documento hace algunas semanas del alto tribunal que revela la bitácora de las reuniones donde se habría acordado la entrega de coimas por orden de altos funcionarios del Gobierno a congresistas.

“Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4,5,6, 11,12, 13 y 14 de diciembre del año pasado, que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados, miembros de la CICPC con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de compra de función legislativa”, se lee en el documento.

En su declaración ante la Fiscalía, Benavides corroboró dicha información cuando habló de la reunión del seis de diciembre, tal y como aparece en el documento de la Corte.

“Sí, el seis de diciembre hubo una reunión en la mañana. En esa se votó solo un crédito. Luego en la tarde hubo otra reunión. En esa estaba el ministro Velasco, Jaime Ramírez, el ministro Bonilla y se habló de una UNGRD”, dijo Benavides en su declaración.

Adicionalmente, Benavides también explicó las circunstancias en la que entregó a Sneyder Pinilla los contactos de las personas a quienes tenían que ir dirigidos los recursos de los proyectos en contraprestación para que los congresistas de la comisión de Crédito Público aprobaran las pretensiones del Gobierno.

Los nuevos nombres implicados en el escándalo de la UNGRD

“Lo que yo hago cuando Sneyder Pinilla me pide los contactos, no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas. Ellos eran los que iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. Era la gestión que me habían pedido que hiciera”, añadió.

Mientras que la Corte revela, quienes eran esos contactos detrás de los proyectos, existen otras personas que también serán clave en esta investigación para saber qué pasó con ese dinero.

“Pinilla Álvarez recibió de Benavides Soto, en la tarde del 15 de diciembre de 2023, los contactos de Harry Bejaranom para lo concerniente al proyecto de cotorra; Camilo Díaz, con quien coordinaría lo atinente al municipio de Saravena; y Juan Carlos Torres, alcalde del Salado, respecto del municipio del Carmen de Bolívar”.

La Corte también avanzará en la investigación en contra de los congresistas mencionados.

Este lunes 2 de diciembre comparecerá Karen Manrique, al siguiente día hará lo propio Wadith Manzur. El 4 de diciembre Liliana Bitar, el 9 de diciembre Julián Peinado, el 10 de diciembre Juan Pablo Gallo y el 11 de diciembre el excongresista Juan Diego Muñoz.

Noticias RCN conoció que en total la Fiscalía General de la Nación tiene sobre la mesa 37 imputaciones, pero que hasta ahora van siete.