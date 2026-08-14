Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un nuevo reporte sobre el proceso de identificación de las víctimas que dejó el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el organismo, hasta la fecha han sido recibidos 260 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Sin embargo, esta cifra corresponde a los cuerpos que han ingresado a las instalaciones de Medicina Legal y no significa que todos hayan sido identificados.

El proceso continúa para establecer la identidad de las demás víctimas y avanzar posteriormente en la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Tenga en cuenta que estos listados se irán actualizando conforme a los reportes entregados.

Listado de víctimas identificadas en Manizales

Medicina Legal confirmó la identidad de estas personas provenientes de Manizales:

Fernando Alonso González

Catalina Arango Sandoval

Oscar de Jesús Henao Marín

Luis Alberto Duque Cortes

Graciela Zapata López

Sus identidades ya fueron establecidas plenamente por los equipos interdisciplinarios del Instituto.

Listado de víctimas identificadas en Pereira

El mayor número de víctimas plenamente identificadas dentro del listado entregado por Medicina Legal corresponde a Pereira.

Las personas identificadas son:

Sergina Moncada Aguirre

Pilar Jiménez Toquica

Gilberto de Jesús Giraldo López

Sandra Patricia Chica Montoya

Julián Andrés Mejía Moreno

Lina Marcela Rodas Cuartas

Argensola del Socorro González Gutiérrez

Paula Andrea Franco Bustamante

Dargui González Guerrero

Angela María Acosta González

Juan Manuel Toro Sánchez

Wilson de Jesús Largo Trejos

Luis Fernando Ossa Hernández

Pedro Nel Díaz Díaz

Aracelly Daza Valencia

Juan Carlos Gil Ulloa

R D R Q (17 años)

Derly Angélica Martínez Flórez

Vanessa Gómez Molina

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía

Kevin Styven Álvarez Mosquera

Rosa Angélica Maya Maya

María Mariela Granada Echeverry

Guillermo Orrego Flórez

Blanca Libia Hincapié Londoño

José Fernando Valencia Cañas

Nubredin Ortiz Londoño

Sorley Aracelly Villa Guevara

Aleida Campiña Trujillo

Magola Quiceno López

Andrea Carolina Puliche Blandón

Mariana Santa Gómez

Pablo Andrés Rivera Avirama

María Dalila Moncada Aguirre

José Fernando Granada Gutiérrez

Flor de María González de Arenas

Juan Carlos Aristizábal López

L S L H (10 años)

Sigifredo Heredia Manzo

María Leticia Hernández Rendón

Fanny Moncada Aguirre

Yaneth Ensueño Álzate Sánchez

Sofía Martínez Martínez

Floralba Londoño Pulgarín

Martha Lucía Gómez Grisales

Daniela Gutiérrez Tangarife

Juan José Zapata Chica

Jesús Emilio Castro Hincapié

María Valeria Arcila Roldán

María Elvia Ruiz Jiménez

María Estrella Benítez Herrera

Valentina Gallego Osorio

Jhon Jairo Zuluaga

María Rosalba Morales Batero

Anselmo Guevara Navarro

Carlos Alberto Jaramillo Duque

Julián Arango Hernández

Jorge Luis Muñoz Marín

Jorge Luis Guevara Aguilar

María Catalina López

Teresita Meza de López

Iván Felipe Morales Grajales

Kevin Diaz Hernández

Flor María Martínez de Chaux

María Cristina Giraldo Hernández

Gloria Amparo Monsalve Álvarez

Ceneida Ramírez Arango

Richard Alejando Cardona Cañaveral

María Melida Toro de Sossa

Susana López de Guzmán

Leidy Marcela Morales Arias

Alberto Gómez Agudelo

Ofelia Franco de Zapata

Luz María Hinestroza Rentería

Mario Ceballos Jaramillo

María Dolores Hoyos de Ruiz

Carlos Alberto Guzmán López

Nubia Bonilla Alzate

Arnulfo Galeano de Buitrago

Carlos Hernán Escarria Maldonado

Humberto Aguirre García

Cinthia Silieth Ortega Serrano

Ana Silvia Rodríguez Daza

Miguel Ángel Fernández Estrada

Carlos Augusto Vargas Rodríguez

Ana Victoria Mejía Osorio

Luis Carlos Velasco Gutiérrez

José Manuel Castaño Tejada

Manuel Enrique Gómez Ariza

Jhon Alexander Motato

Rafael Antonio Aquino Ceballos

Irma Rodríguez Daza

Listado de víctimas identificadas en Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez

Listado de víctimas identificadas en Buenaventura

En Buenaventura, Medicina Legal confirmó a:

Carlos Alberto Rosero Pretel

Mabel Cristina Carvajal Posada

Martha Patricia Correa Grueso

Washington Segura Garcés

Guillermina Angulo Torres

Arnulfo Rojas Rentería

José Joaquín Rodríguez Galindo

D D A (mujer 16 años)

Dilia Góngora Suicán

Listado de víctimas identificadas en Buga

A R G (hombre, 8 años)

Paola Andrea Quintero Daza

Jesús Alfonso González

J A M Q (6 años)

M J L T (6 años)

E B A (6 años)

Listado de víctimas identificadas en Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz

Aristóbulo Muñoz Restrepo

Luz Meri Cartagena Hermira

Listado de víctimas identificadas en Cartago

Elizabet Osorio Henao

Sandra Milena Molina Martínez

Leonor Panesso de Marín

Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez

Listado de víctimas identificadas en Tuluá

José Norberto Gómez Valencia

Aliro Cardona Castillo

Listado de víctimas identificadas en Roldanillo

Juan Carlos García Castañeda

Omaira Ramírez de Salcedo

Magnolia García Lugo

Guillermo Baldion

Miguel Antonio Herrera Bueno

María Ludivia Giraldo Rubio

Listado de víctimas identificadas en Cali

Dey Levy Potosí Arango

Carlos Andrés Cortés Palacios

Omar Esquivel González

N N V C (8 años)

Jeider Orlando Fomseca Gil

Angie Lizeth Perlaza Estupiñán

Mariano Cadena Quiñones

Ana Gabriela Aguirre García

Jaime Bonilla Victoria

Andrés Felipe Escobar González

Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez

Ana Lucelly Adarbe Nuñez

María Patricia Vásquez Bautista

Edwin Marino Rodríguez Victoria

Miriam Del Socorro Quintero Ramírez

Miriam de Jesús Wilches de Palacio

Laura Johanna Reyes Pinilla

S T A M (mujer, 10 años)

Rosa Matilde Rodríguez Calvache

Carlos Modesto Olivo Jiménez

Jhon Edwar Viedman Ceballos

Francisney Mambuscay Benachi

Gloria del Carmen Rosero Popayán

Sofya Saavedra Caycedo

Ana Beiba López

John Harold Caicedo Banguera

Mónica Lorena Mera Murillo

Nelly Cecilia Meneses Obando

Ángela Julieth Muñoz Torres

German Sarria Arboleda

Fabio Arana Tobar

Ofelia Giraldo Osorio

Luz Dary Osorio Giraldo

María Idaly Salazar Piedrahita

Guillermo Atehortúa González

T A B (hombre, 12 años)

Angie Giovanna Trujillo Sánchez

María Leidy Scarpetta Ruiz

Pedro Noe Chaguendo Concha

David Steven Restrepo Moreno

Lennin Dinay Ruiz Fernández

Elsa Valencia Giraldo

María Cristina Suárez Rendon

I S P S (hombre, 12 años)

Yamileth Rojas Riascos

Juan Francisco Barrios Joly

Juan Guillermo Mosquera Gaona

Karoll Paola Mora Pelaez

E L M (16 años)

Julia Amelia Palta Paz

Juan Pablo Arango García

María Esmeralda Ordoñez de Pérez

Isabel Castillo de Contreras

Miguel Enrique Abuchar Porras

Patricia del Pilar Jiménez Burbano

Angie Isabella Castaño Melo

Yenci Lorena Delgado Restrepo

Faisuly Rojas Foronda

Ana Ludivia Bernal Arciniegas

Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamón

Sandra Stella Duque Burgos

Luz Nelly Guerrero Núñez

A L M (mujer 13 años)

Angélica Alzate Orozco

Alejandro Martínez Prado

Xiomara Angélica Agredo Galvez

Elsa Ortiz

Luis Emilio Contreras Castillo

Gloria Inés Zorrilla Gómez

Doris Niño Vera

Jhon Fleider Gómez Grajales

Merzori Sánchez López

Helda Nubia Aristizábal Aristizábal

Helda Nubia Aristizábal Aristizábal

Ricardo López Arango

Catherin López Saldarriaga

V G R ( mujer 7 años)

Amparo Jaramillo Eastman

María del Rosario Caicedo Bravo

Rosalba Montañez Arias

Nur Zúñiga de Gallego

Dario Patiño Rivera

Juan David Cano Pabón

Blanca Victoria Caicedo López

Jorge Enrique Pinchao

Efrén Caicedo López

Luz Ángela Martínez Ruiz

Héctor Gallego Ocampo

María Nelsida Hincapié Martínez

Luz Aida Hincapié Martínez

María del Socorro Hincapié Martínez

L M F (10 años)

Juan Felipe Ramírez García

Gloria Inés Jiménez Saa

Kevin Andrés Cadavid Duque

Jazmín Montoya Castaño

Maria Adiela Osorio de Ramírez

Esperanza Jiménez Saa

María Isabel Jiménez Escarria

Nubia Esperanza Velásquez García

Listado de víctimas identificadas en Armenia - Calarcá

Daniel Gutiérrez Arias

Diana Marcela Duque Guzmán

Yessica Lorena Céspedes Rondón

Listado de víctimas identificadas en Popayán

Carlos Ernesto Rennella Campo

Listado de víctimas identificadas en Santander de Quilichao

L J C L (4 meses)

Listado de víctimas identificadas en Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga

Daniela Sánchez Morales

Juan Antonio Galeano Restrepo

Juan Camilo Moreno Sánchez

John Ricardo Parra Blandón

Yonny Rocío Salas Duque

María Daniela Ruiz Hinestroza

J M V V (5 años)

Keisy Lindsay Parra Sánchez

Bertha Roa Ramírez

Horacio Antonio Mosquera Mena

Luis Alberto Rivas Salguero

Cabe mencionar que, mientras algunos cuerpos ya cuentan con identidad confirmada, otros continúan en proceso de análisis.

¿Cómo se realizará la entrega de los cuerpos?

Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, la entrega de los cuerpos será coordinada con la Fiscalía General de la Nación.

El proceso se desarrollará en las sedes que correspondan en cada municipio, de acuerdo con la ubicación y las condiciones de cada caso.

De esta manera, las autoridades buscan garantizar que los familiares puedan recibir los cuerpos de sus seres queridos siguiendo los procedimientos establecidos.