Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto
Medicina Legal informó que ha recibido 260 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca tras el terremoto.
Valentina Bernal
06:00 a. m.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un nuevo reporte sobre el proceso de identificación de las víctimas que dejó el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
De acuerdo con el organismo, hasta la fecha han sido recibidos 260 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Sin embargo, esta cifra corresponde a los cuerpos que han ingresado a las instalaciones de Medicina Legal y no significa que todos hayan sido identificados.
El proceso continúa para establecer la identidad de las demás víctimas y avanzar posteriormente en la entrega de los cuerpos a sus familiares.
Tenga en cuenta que estos listados se irán actualizando conforme a los reportes entregados.
Listado de víctimas identificadas en Manizales
Medicina Legal confirmó la identidad de estas personas provenientes de Manizales:
- Fernando Alonso González
- Catalina Arango Sandoval
- Oscar de Jesús Henao Marín
- Luis Alberto Duque Cortes
- Graciela Zapata López
Sus identidades ya fueron establecidas plenamente por los equipos interdisciplinarios del Instituto.
Listado de víctimas identificadas en Pereira
El mayor número de víctimas plenamente identificadas dentro del listado entregado por Medicina Legal corresponde a Pereira.
Las personas identificadas son:
- Sergina Moncada Aguirre
- Pilar Jiménez Toquica
- Gilberto de Jesús Giraldo López
- Sandra Patricia Chica Montoya
- Julián Andrés Mejía Moreno
- Lina Marcela Rodas Cuartas
- Argensola del Socorro González Gutiérrez
- Paula Andrea Franco Bustamante
- Dargui González Guerrero
- Angela María Acosta González
- Juan Manuel Toro Sánchez
- Wilson de Jesús Largo Trejos
- Luis Fernando Ossa Hernández
- Pedro Nel Díaz Díaz
- Aracelly Daza Valencia
- Juan Carlos Gil Ulloa
- R D R Q (17 años)
- Derly Angélica Martínez Flórez
- Vanessa Gómez Molina
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
- Kevin Styven Álvarez Mosquera
- Rosa Angélica Maya Maya
- María Mariela Granada Echeverry
- Guillermo Orrego Flórez
- Blanca Libia Hincapié Londoño
- José Fernando Valencia Cañas
- Nubredin Ortiz Londoño
- Sorley Aracelly Villa Guevara
- Aleida Campiña Trujillo
- Magola Quiceno López
- Andrea Carolina Puliche Blandón
- Mariana Santa Gómez
- Pablo Andrés Rivera Avirama
- María Dalila Moncada Aguirre
- José Fernando Granada Gutiérrez
- Flor de María González de Arenas
- Juan Carlos Aristizábal López
- L S L H (10 años)
- Sigifredo Heredia Manzo
- María Leticia Hernández Rendón
- Fanny Moncada Aguirre
- Yaneth Ensueño Álzate Sánchez
- Sofía Martínez Martínez
- Floralba Londoño Pulgarín
- Martha Lucía Gómez Grisales
- Daniela Gutiérrez Tangarife
- Juan José Zapata Chica
- Jesús Emilio Castro Hincapié
- María Valeria Arcila Roldán
- María Elvia Ruiz Jiménez
- María Estrella Benítez Herrera
- Valentina Gallego Osorio
- Jhon Jairo Zuluaga
- María Rosalba Morales Batero
- Anselmo Guevara Navarro
- Carlos Alberto Jaramillo Duque
- Julián Arango Hernández
- Jorge Luis Muñoz Marín
- Jorge Luis Guevara Aguilar
- María Catalina López
- Teresita Meza de López
- Iván Felipe Morales Grajales
- Kevin Diaz Hernández
- Flor María Martínez de Chaux
- María Cristina Giraldo Hernández
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez
- Ceneida Ramírez Arango
- Richard Alejando Cardona Cañaveral
- María Melida Toro de Sossa
- Susana López de Guzmán
- Leidy Marcela Morales Arias
- Alberto Gómez Agudelo
- Ofelia Franco de Zapata
- Luz María Hinestroza Rentería
- Mario Ceballos Jaramillo
- María Dolores Hoyos de Ruiz
- Carlos Alberto Guzmán López
- Nubia Bonilla Alzate
- Arnulfo Galeano de Buitrago
- Carlos Hernán Escarria Maldonado
- Humberto Aguirre García
- Cinthia Silieth Ortega Serrano
- Ana Silvia Rodríguez Daza
- Miguel Ángel Fernández Estrada
- Carlos Augusto Vargas Rodríguez
- Ana Victoria Mejía Osorio
- Luis Carlos Velasco Gutiérrez
- José Manuel Castaño Tejada
- Manuel Enrique Gómez Ariza
- Jhon Alexander Motato
- Rafael Antonio Aquino Ceballos
- Irma Rodríguez Daza
Listado de víctimas identificadas en Belén de Umbría
- José Yovany Agudelo Sánchez
Listado de víctimas identificadas en Buenaventura
En Buenaventura, Medicina Legal confirmó a:
- Carlos Alberto Rosero Pretel
- Mabel Cristina Carvajal Posada
- Martha Patricia Correa Grueso
- Washington Segura Garcés
- Guillermina Angulo Torres
- Arnulfo Rojas Rentería
- José Joaquín Rodríguez Galindo
- D D A (mujer 16 años)
- Dilia Góngora Suicán
Listado de víctimas identificadas en Buga
- A R G (hombre, 8 años)
- Paola Andrea Quintero Daza
- Jesús Alfonso González
- J A M Q (6 años)
- M J L T (6 años)
- E B A (6 años)
Listado de víctimas identificadas en Sevilla
- María Edilma Gutiérrez de Muñoz
- Aristóbulo Muñoz Restrepo
- Luz Meri Cartagena Hermira
Listado de víctimas identificadas en Cartago
- Elizabet Osorio Henao
- Sandra Milena Molina Martínez
- Leonor Panesso de Marín
- Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez
Listado de víctimas identificadas en Tuluá
- José Norberto Gómez Valencia
- Aliro Cardona Castillo
Listado de víctimas identificadas en Roldanillo
- Juan Carlos García Castañeda
- Omaira Ramírez de Salcedo
- Magnolia García Lugo
- Guillermo Baldion
- Miguel Antonio Herrera Bueno
- María Ludivia Giraldo Rubio
Listado de víctimas identificadas en Cali
- Dey Levy Potosí Arango
- Carlos Andrés Cortés Palacios
- Omar Esquivel González
- N N V C (8 años)
- Jeider Orlando Fomseca Gil
- Angie Lizeth Perlaza Estupiñán
- Mariano Cadena Quiñones
- Ana Gabriela Aguirre García
- Jaime Bonilla Victoria
- Andrés Felipe Escobar González
- Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez
- Ana Lucelly Adarbe Nuñez
- María Patricia Vásquez Bautista
- Edwin Marino Rodríguez Victoria
- Miriam Del Socorro Quintero Ramírez
- Miriam de Jesús Wilches de Palacio
- Laura Johanna Reyes Pinilla
- S T A M (mujer, 10 años)
- Rosa Matilde Rodríguez Calvache
- Carlos Modesto Olivo Jiménez
- Jhon Edwar Viedman Ceballos
- Francisney Mambuscay Benachi
- Gloria del Carmen Rosero Popayán
- Sofya Saavedra Caycedo
- Ana Beiba López
- John Harold Caicedo Banguera
- Mónica Lorena Mera Murillo
- Nelly Cecilia Meneses Obando
- Ángela Julieth Muñoz Torres
- German Sarria Arboleda
- Fabio Arana Tobar
- Ofelia Giraldo Osorio
- Luz Dary Osorio Giraldo
- María Idaly Salazar Piedrahita
- Guillermo Atehortúa González
- T A B (hombre, 12 años)
- Angie Giovanna Trujillo Sánchez
- María Leidy Scarpetta Ruiz
- Pedro Noe Chaguendo Concha
- David Steven Restrepo Moreno
- Lennin Dinay Ruiz Fernández
- Elsa Valencia Giraldo
- María Cristina Suárez Rendon
- I S P S (hombre, 12 años)
- Yamileth Rojas Riascos
- Juan Francisco Barrios Joly
- Juan Guillermo Mosquera Gaona
- Karoll Paola Mora Pelaez
- E L M (16 años)
- Julia Amelia Palta Paz
- Juan Pablo Arango García
- María Esmeralda Ordoñez de Pérez
- Isabel Castillo de Contreras
- Miguel Enrique Abuchar Porras
- Patricia del Pilar Jiménez Burbano
- Angie Isabella Castaño Melo
- Yenci Lorena Delgado Restrepo
- Faisuly Rojas Foronda
- Ana Ludivia Bernal Arciniegas
- Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamón
- Sandra Stella Duque Burgos
- Luz Nelly Guerrero Núñez
- A L M (mujer 13 años)
- Angélica Alzate Orozco
- Alejandro Martínez Prado
- Xiomara Angélica Agredo Galvez
- Elsa Ortiz
- Luis Emilio Contreras Castillo
- Gloria Inés Zorrilla Gómez
- Doris Niño Vera
- Jhon Fleider Gómez Grajales
- Merzori Sánchez López
- Helda Nubia Aristizábal Aristizábal
- Helda Nubia Aristizábal Aristizábal
- Ricardo López Arango
- Catherin López Saldarriaga
- V G R ( mujer 7 años)
- Amparo Jaramillo Eastman
- María del Rosario Caicedo Bravo
- Rosalba Montañez Arias
- Nur Zúñiga de Gallego
- Dario Patiño Rivera
- Juan David Cano Pabón
- Blanca Victoria Caicedo López
- Jorge Enrique Pinchao
- Efrén Caicedo López
- Luz Ángela Martínez Ruiz
- Héctor Gallego Ocampo
- María Nelsida Hincapié Martínez
- Luz Aida Hincapié Martínez
- María del Socorro Hincapié Martínez
- L M F (10 años)
- Juan Felipe Ramírez García
- Gloria Inés Jiménez Saa
- Kevin Andrés Cadavid Duque
- Jazmín Montoya Castaño
- Maria Adiela Osorio de Ramírez
- Esperanza Jiménez Saa
- María Isabel Jiménez Escarria
- Nubia Esperanza Velásquez García
Listado de víctimas identificadas en Armenia - Calarcá
- Daniel Gutiérrez Arias
- Diana Marcela Duque Guzmán
- Yessica Lorena Céspedes Rondón
Listado de víctimas identificadas en Popayán
- Carlos Ernesto Rennella Campo
Listado de víctimas identificadas en Santander de Quilichao
- L J C L (4 meses)
Listado de víctimas identificadas en Quibdó
- Bibiana Buitrago Zuluaga
- Daniela Sánchez Morales
- Juan Antonio Galeano Restrepo
- Juan Camilo Moreno Sánchez
- John Ricardo Parra Blandón
- Yonny Rocío Salas Duque
- María Daniela Ruiz Hinestroza
- J M V V (5 años)
- Keisy Lindsay Parra Sánchez
- Bertha Roa Ramírez
- Horacio Antonio Mosquera Mena
- Luis Alberto Rivas Salguero
Cabe mencionar que, mientras algunos cuerpos ya cuentan con identidad confirmada, otros continúan en proceso de análisis.
¿Cómo se realizará la entrega de los cuerpos?
Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, la entrega de los cuerpos será coordinada con la Fiscalía General de la Nación.
El proceso se desarrollará en las sedes que correspondan en cada municipio, de acuerdo con la ubicación y las condiciones de cada caso.
De esta manera, las autoridades buscan garantizar que los familiares puedan recibir los cuerpos de sus seres queridos siguiendo los procedimientos establecidos.