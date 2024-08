Lo que podría detonar las inversiones forzosas que propone el Gobierno Nacional

Se agudiza la crisis de orden público en el país. Recientemente, se conoció un grave caso contra la Fuerza Pública donde se cumplen más de 50 horas desde que inició el secuestro de un grupo de soldados en el municipio de San José en el departamento del Guaviare.

En horas de la mañana del sábado 10 de agosto se presentó el secuestro de un gran grupo de militares. Inicialmente, se trataba de un total de 100 uniformados retenidos por la comunidad desde el viernes 9 de agosto, sin embargo, horas más tarde, un grupo de 42 soldados logró escaparse.

Los 100 soldados y suboficiales del Guaviare fueron secuestrados por la guerrilla. En este momento quedan 66 secuestrados y a eso se le suma el paro armado por el LN el departamento de Chocó.

Grave crisis por situación de orden público

“Es una situación compleja, aclaremos que no es la guerrilla la que tiene retenidos a los a los soldados, son las guardias campesinas, pero sí instrumentalizados por el EMC, que eso sí lo ha reconocido el gobierno, incluso el ministro de Defensa que a veces parece que fuera un analista de seguridad y no el que tiene que tomar las decisiones. Dijo que, si no se resolvía esto ya la Defensoría del Pueblo, y otras autoridades están frente al tema, considera que debería suspenderse el cese al fuego”, explicó Jorge Cuervo.

No está alineada la estrategia de paz total con la estrategia de seguridad y resulta que eso termina siendo muy problemático, entonces hay confinamiento ahora en Chocó por el ELN, sufren las comunidades.

De acuerdo con Cuervo, el gobierno necesita hacer un alto en el camino, no solamente en relación con el ELN con esta crisis en el Guaviare, en Chocó, sino sentarse a decir bueno, cuál es nuestra apuesta con el Gobierno con la apuesta de paz total.

La situación es muy compleja y ameritaría del Gobierno un alto en el camino y sentarse a pensar de nuevo el tema de la paz total.

Juana Afanador explicó que también hay una configuración distinta en el caso del paro armado en este momento en Chocó es una respuesta a las posibles negociaciones con el Clan del Golfo. Cuando hablamos de la paz total y de las negociaciones del Gobierno del Estado con un grupo armado, siguen existiendo conflictos y enfrentamientos entre los mismos grupos armados.

Las comunidades más afectadas por el conflicto: ¿Qué medidas tomar?

Frente a este tema, Julio César Iglesias indicó que es uno de los tipos de delitos junto con el secuestro y la extorsión que más ha crecido durante los últimos meses estos confinamientos no es un caso aislado al de Chocó, sino que se han convertido en un hecho sistemático.

Lo que están pensando los ciudadanos es si los soldados no se pueden defender a sí mismos entonces, cómo nos van a defender a nosotros, cómo van a garantizar el orden público de los ciudadanos si los propios soldados están indefensos.

Sobre la demora del gobierno y el Ministerio de Defensa en reaccionar frente a una situación. Jorge Cuervo, en medio del análisis dijo que desde otra parte de Colombia es difícil entender esto, pero la situación es demasiado compleja, no puede darse una operación militar, tiene que obrar con muchísima prudencia porque si no esto puedo terminar en una tragedia.

Análisis de las inversiones forzosas del Gobierno

Uno de los temas que más ha resonado en la agenda es el de las llamadas inversiones forzosas, que el presidente de la República ha puesto sobre la mesa. Se trataría de una estrategia para tomar el dinero de los ahorradores en los bancos para otro tipo de inversiones.

Julio César Iglesias esta situación es otra andanada del Gobierno en contra del ahorro privado, no es la primera la reforma pensional en esencia, obtiene la misma filosofía de instrumentar lo que hoy es ahorro privado con objetivos políticos que acá no estamos hablando de otra cosa y no podemos olvidar que aquí lo que le está diciendo el Gobierno a los bancos es escoja el patrimonio de los dueños de los bancos y unas inversiones que nosotros les vamos a decir cuáles no.

Lo que le está diciendo a los bancos es utilice el ahorro del público que no es el ahorro público, es ahorro de cada ciudadano que tiene una cuenta ahorros y les dicen vamos a utilizar ese dinero en por lo menos parcialmente en una serie de inversiones.

Para Juana Afanador el panorama de esta propuesta estaría dirigido a cuatro sectores, específicamente que son infraestructura turismo agricultura y economía popular que, además, son los que más han crecido en el último año que necesitan un empujón para poder avanzar en productividad.

Colombia es un país al que le falta productividad porque también los créditos son bastante altos, entonces también sería abrir el acceso a créditos con intereses mucho más bajos para poder estimular estos sectores.