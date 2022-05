Lo que sigue para ‘Otoniel’ según exdirector de inteligencia de la Policía

Alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo y uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, fue capturado por las autoridades colombianas en octubre del 2021 y el 4 de mayo del presente año, fue extraditado a los Estados Unidos.

‘Otoniel’ era solicitado en el país norteamericano por la Corte del Distrito Sur de Florida y la Corte Federal del Distrito este de Nueva York, para responder por sus presuntas actuaciones durante el tiempo en que fue jefe de Los Urabeños.

Dairo Antonio Úsuga desplazó, asesinó y torturó a más de 1.200 víctimas en Urabá y Córdoba. Además, es señalado de mantener relaciones sexuales con menores de edad que eran reclutadas por su grupo criminal.

En diálogo con Noticias RCN, el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de inteligencia de la Policía Nacional, habló sobre lo que sigue para este importante cabecilla en temas judiciales.

“Le imputarán sus cargos por narcotráfico, conspiración para traficar con drogas, hay también cargos por violencia contra ciudadanos americanos que en Colombia han cooperado con la lucha del narcotráfico, han hecho parte de las agencias internacionales y fueron objeto de violencia y homicidio por parte del Clan del Golfo y él tendrá que responder por todos estos cargos, pero el más importante es la conspiración por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, señaló el exdirector.

El general también indicó que se debe esperar cómo avanza el proceso en el país norteamericano para poder especular si ‘Otoniel’ podría volver a Colombia a cumplir su pena y reparar a las víctimas.

“Lo cierto es que existe una cooperación con la justicia americana, como ha ocurrido ya con miembros de las autodefensas, cabecillas que han sido extraditados y están cooperando actualmente con la justicia colombiana. Yo creo que tenemos que mantener el optimismo en la cooperación efectiva entre las justicas de ambos países y el interés que ha mostrado el Gobierno estadounidense de asegurarse de que las víctimas en Colombia reciban la reparación y conozcan la verdad”, agregó Buitrago.

¿Qué pasará ahora con el grupo ilegal del Clan del Golfo?

“Hemos visto que se han replegado a sus zonas de retaguardia estratégica, no están enfrentando hoy a las autoridades y por el contrario siguen sembrando la extorsión, el miedo, en esa región del país, pero el efecto fue inmediato una vez se dio la captura de ‘Otoniel’ y otros cabecillas”.

Testimonio de algunas víctimas de alias Otoniel

Algunas de las víctimas de alias Otoniel, narraron los duros momentos que vivieron cuando hombres del grupo ilegal acabaron con su tranquilidad.

“Llegaron dos encapuchados, dos se quedaron afuera, me cogieron, me privaron, patearon al marido mío y le dijeron que viera lo que iban a hacer conmigo. Ellos hicieron conmigo lo que les dio la gana y se me llevaron un hijo”, indicó entre lágrimas, Rosa del Carmen Aparicio, víctima.

Por su parte, Alex Ariza, afirmó que “nos tiraron un artefacto explosivo y de ahí nos atacaron con ráfagas de fusil. Tengo una perdida auditiva en el oído izquierdo y afectaciones en los dedos de la mano izquierda”.