Esto dicen los chats enviados al exfiscal del caso Odebrecht, Daniel Hernández

A la redacción de Noticias RCN llegaron una serie de mensajes que se tratarían de unos chats enviados al fiscal estrella del caso Odebrecht, Daniel Hernández, desde abril de este año provenientes supuestamente de líneas telefónicas de Estados Unidos.

Abril 7 de 2022

“Buenos días licenciado Hernández. Dos cosas muy puntuales. El gobierno de Estados Unidos buscó a Gonzalo Guillen y no estoy seguro si el llevó a un abogado de apellido Vernott o lo va a llevar en su próxima reunión. Lo segundo es que ya van más de 20 personas que hablan con el FBI, algunos subordinados suyos aparentemente han tenido hasta 3 encuentros con los agentes y han vuelto con material extraído de Fiscalía”.

Abril 23 de 2022

En este mensaje le escriben al fiscal Hernández:

“Buenas noches licenciado. Ya son muchas las personas que lo han incriminado a usted como principal responsable de permitir la fuga de los brasileros. Todo apunta a que Humberto y Barbosa se han reunido en secreto por fuera de Colombia. Hay dos versiones. Una es que ellos dos se están poniendo de acuerdo para culparlo a usted. La otra es que usted también se ha reunido con Humberto en el extranjero para ponerse de acuerdo en lo que van a hacer. Las salidas del país están siendo verificadas. No dijeron más. Cuando una persona es extraditada a este país, por lo regular pierden a sus esposas y la relación con sus hijos jamás vuelve a ser la misma. Al regresar, las esposas ya han empezado una vida nueva con otra persona (…) escuché por ahí, si nos entrega a Humberto y Barbosa le damos protección y puede no pagar cárcel, no olvide que podría no pasar este diciembre en Colombia. Que pase una buena noche”.

Noviembre 7 de 2022

‘‘Fiscal, creo que hicieron algo para ayudarle a Humberto con Otto Bula y eso tiene histéricos a los agentes del FBI. Escuché que solamente hay una persona que puede ayudarle a reducir de sentencia, pero quiere peces gordos. Mi jefe tiene la mejor relación con esa persona que es jefe de los agentes del FBI que tiene el caso de Odebrecht y otras cosas de corrupción en Colombia. Yo puedo arreglar una entrevista con él para que usted quede en la calle. No pagaría ni un solo día de cárcel, pero deberá entregar a Humberto, a Barbosa. También van a hundir a Álvaro Betancur. Si tiene algo muy grande en contra de Santos y fiscal Montealegre, con eso creo que usted queda libre, con protección a testigo y puede traer a su familia. Si acepta, tendrá que viajar a Washington pronto. Si le interesa, solo escriba que sí y yo hago los contactos. Pienso que en mas o menos una semana le puedo dar respuesta. Lo quiero ayudar. Si algo de lo que le he dicho es cierto, tiene que confiar un poco.

Noviembre 25 de 2022

El último de los mensajes se habría recibido hace apenas dos días, en él se lee:

‘‘Buenos días licenciado. En abril le dije que un abogado de apellido Vernot se habría entrevistado con el FBI. Ayer me enviaron un link de un tweet que hizo el presidente Petro acerca de presiones a este abogado. También le advertí que ya estaban tomadas las decisiones acerca de quienes serán extraditados a mi país y usted es uno de ellos. El gobierno de USA está presionando fuerte para que usted sea llevado a prisión mientras formalizamos el pedido de extradición. Puros formalismos. Guillen continúa aportando informes de Fiscalía que han ayudado a los detectives del FBI. Recuerde que puede salvarse si coopera con la justicia. Usted más que nadie sabe cómo funciona el sistema. Queremos a Santos

Pero las preguntas que surgen son: ¿quién escribe estos mensajes? ¿qué tendrá para decir el fiscal Daniel Hernández?, pues bien, las autoridades investigan la veracidad del contenido de estos escritos y desde Estados Unidos averiguan quiénes son los propietarios de las líneas desde donde se habrían enviado, entretanto, lo que sí se sabe es que el próximo viernes 2 de diciembre será la audiencia de imputación contra el fiscal Hernández, al parecer el caso Odebrecht pareciera no terminar.