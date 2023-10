Caso Laura Sarabia: declaraciones de fiscales revelan cómo se ejecutó el plan para interceptar teléfonos de implicados

Uno de los escándalos políticos que más generó revuelo este 2023 fue sin duda el que implica a la exjefa de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia, luego de que se conociera que desapareció una alta y considerable suma de dinero de su vivienda.

El caso salió a la luz cuando se reveló que, para esclarecer la pérdida del dinero, Laura Sarabia habría solicitado que las autoridades interceptaran los teléfonos de sus niñeras. Algo que, al parecer, habría sido fundamentado bajo falsas especulaciones en las que Marelbys Meza, empleada de la entonces mano derecha del presidente, era tachada como integrante del grupo armando Clan del Golfo.

La colaboradora de Sarabia fue sometida a una prueba de polígrafo para comprobar si había sido ella o no quien había tomado el dinero.

¿Cómo se ejecutó el plan para interceptar el teléfono de Marelbys Meza?

Entretanto, en las recientes horas, información compartida por la revista Semana reveló los nombres de dos fiscales que, bajo falsas razones, aprobaron la solicitud para intervenir los móviles de las niñeras de Laura. Se trata de Marbel Morales y Óscar Gutiérrez, quienes, según el medio mencionado anteriormente y la Fiscalía, fueron engañados mediante informes manipulados.

“Me solicitan la interceptación de un abonado telefónico y búsquedas selectivas. En ese momento, como lo dije en la declaración anterior, les advertí que no tenía un motivo fundado para interceptar ese abonado que me pedían y que necesitaba la ampliación de denuncia de la víctima, de la señora Laura Sarabia”, aseguró la fiscal Morales.

Cabe mencionar que Morales atendía el caso desde Bogotá y el fiscal Óscar Gutiérrez desde Medellín, por tanto, no tenían ninguna relación o cercanía.

Según la declaración del fiscal, él sí ordenó las interceptaciones desde un inicio, puesto que había recibido informes de uniformados de la Policía vinculando a Meza con el grupo armado.

“Se comunicaron conmigo y me solicitaron las líneas, les dije que me enviaran información. Yo verifiqué la fuente, vi la perfilación de las dos integrantes y ordené la interceptación. Con ellos nunca había tenido ningún inconveniente”, confesó.

De manera paralela, el plan en Bogotá debía resultar igual y los implicados de la Policía, le presentaron a la fiscal Morales una contundente prueba que confirmaba la cercanía de Marelbys con un presunto delincuente.

“Ellos llegan nuevamente al despacho el 3 de febrero, y ese día me llevan otro informe donde me dan a conocer que ya tiene un motivo fundado, que se habría presentado en la Sijín una fuente no formal y me dan a conocer la declaración de esa fuente no formal. Además, piden que se intercepten tres abonados telefónicos más”, agregó Morales en su declaración ante la Fiscalía.

Los falsos informes contra Marelbys Meza y Fabiola Perea

En los informes presentados a los acusadores, Marelbys y Fabiola Perea, también excolaboradora de Sarabia, eran ‘la Cocinera’ y ‘la Madrina’, cercanas a alias Siopas.

Sin embargo, Gutiérrez se percató de que algo iba mal cuando, según Semana, recibió una alerta del sistema.

“Ellos se dan cuenta de que el informe que me dieron no corresponde al que habían desarrollado. Ni la fecha, ni la hora coinciden y, además, dan cuenta de una entrevista que relacionan como anexos a un conductor y advierten que ellos no la habían realizado”, aseguró.

El fiscal indicó que siempre confió en el grupo de la Dijín y que, por eso, confió en los informes que le habían presentado. Además, calificó toda la situación como un acto de deslealtad.

“Nunca tuve ningún tipo de inconvenientes, pues hasta ahora siempre me parecía un grupo muy completo. Los informes siempre los manejaban bien organizados, pero con respecto a lo que pasó el día 30, sí es un acto de deslealtad demasiado grande, porque yo siempre actúo de buena fe… Es muy difícil teniendo en cuenta que yo soy el único fiscal que está investigando todos los grupos armados del Chocó”, añadió.

