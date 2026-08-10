Lucas Murillo sorprende con un baile en su recuperación tras cirugía a corazón abierto

La evolución de Lucas Murillo, el niño de siete años que conmovió al país al pedir ayuda para acceder a un tratamiento médico especializado, sigue generando esperanza. A 18 días de haber sido sometido a una cirugía a corazón, el menor reapareció bailando al ritmo de Michael Jackson, una muestra de la notable recuperación que atraviesa.

En las imágenes compartidas por su entorno, Lucas se muestra alegre y lleno de energía, una señal positiva dentro de su proceso de rehabilitación. Sus familiares destacan que la mejor oxigenación obtenida tras la intervención le ha permitido recuperar fuerzas y retomar actividades que disfruta, como bailar.

Un avance que llena de esperanza a su familia

Según sus allegados, el menor ha mostrado una evolución favorable desde la operación. La mejoría en su condición física le ha devuelto las ganas de moverse, jugar y participar activamente en las actividades cotidianas.

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"Es el baile y la alegría de un niño en plena recuperación", señalaron personas cercanas a la familia, quienes celebran cada avance del pequeño. Además, resaltaron que su actitud positiva ha sido una constante durante todo el proceso, pues siempre se ha caracterizado por ser un niño alegre, animado y dispuesto a enfrentar los desafíos.

De una petición de ayuda a un símbolo de fortaleza

Hace poco más de un mes, Lucas llamó la atención del país al solicitar públicamente al presidente Abelardo de la Espriella apoyo para lograr su remisión a Bucaramanga debido al delicado estado de salud que enfrentaba.

Hoy, tras la compleja intervención quirúrgica, su historia es vista por muchos como un ejemplo de fortaleza y resiliencia.

Sus padres permanecen a la espera de que los especialistas autoricen el alta médica para que el menor pueda regresar a casa y reencontrarse con sus hermanos, mientras continúa su recuperación rodeado del cariño de su familia.