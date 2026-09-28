CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Lucas Murillo se recupera satisfactoriamente de su cirugía a corazón abierto: ya salió de cuidados intensivos

Para los allegados de Lucas Francesco, la recuperación del menor representa un verdadero milagro. Sus familiares manifestaron sentirse agradecidos.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pequeño Lucas Francesco Murillo, de 7 años, continúa mostrando una evolución favorable en su estado de salud luego de ser sometido hace una semana a una compleja cirugía a corazón abierto.

Lucas Murillo supera cirugía de corazón abierto y permanece bajo observación médica
RELACIONADO

Lucas Murillo supera cirugía de corazón abierto y permanece bajo observación médica

Tras permanecer varios días bajo estricta observación médica, el menor salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica y fue trasladado al área de hospitalización, donde avanza satisfactoriamente en su proceso de recuperación.

Según informaron sus familiares, Lucas ya comenzó a retomar algunas actividades cotidianas dentro del centro asistencial. Además de cumplir con las guías académicas asignadas a través del programa de educación hospitalaria, el niño dedica parte de su tiempo a realizar rompecabezas, una de sus actividades favoritas, mientras continúa bajo seguimiento de los especialistas.

“Es una cirugía de corazón abierto": madre de Lucas Murillo confirma que será operado la próxima semana
RELACIONADO

“Es una cirugía de corazón abierto": madre de Lucas Murillo confirma que será operado la próxima semana

Evolución favorable y seguimiento médico

Los médicos decidieron trasladar al menor a hospitalización general después de constatar una mejoría significativa en su condición clínica. No obstante, Lucas sigue recibiendo atención médica especializada y los profesionales continúan evaluando algunos aspectos de su recuperación, especialmente relacionados con la coagulación y la definición del tratamiento farmacológico que requerirá en esta etapa.

La familia destacó que las próximas dos semanas serán determinantes para consolidar su recuperación. A medida que avance favorablemente el proceso, los especialistas podrán ir retirando gradualmente algunas de las asistencias médicas que aún necesita.

Lucas Murillo entra en lista nacional de trasplantes con la esperanza de recibir un corazón nuevo
RELACIONADO

Lucas Murillo entra en lista nacional de trasplantes con la esperanza de recibir un corazón nuevo

La familia habla de un milagro

Para los allegados de Lucas Francesco, la recuperación del menor representa un verdadero milagro. Sus familiares manifestaron sentirse agradecidos por las muestras de apoyo y las cadenas de oración que se han multiplicado desde que se conoció su delicado estado de salud.

“Estamos muy contentos de ver la potencia que tiene la oración”, expresó un integrante de la familia, al asegurar que miles de personas han acompañado al niño con mensajes de apoyo y plegarias durante los últimos días.

Mientras continúa su recuperación en una clínica de Floridablanca, Santander, Lucas sigue demostrando fortaleza y una actitud positiva frente al proceso médico, lo que mantiene el optimismo tanto de sus familiares como del equipo de especialistas que lo atiende.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Grave incendio en clínica de Barranquilla provocó la evacuación de 256 personas

Alimentos

¿Reenvasa el concentrado de su mascota?: estos son los riesgos que podrían dañar el alimento

Salud mental

¿Por qué las personas están dejando de hablar, según un hallazgo científico?

Otras Noticias

Transmilenio

Bogotá incorpora una nueva generación de buses eléctricos con operación dual

La ciudad ya cuenta con más de 1.500 buses eléctricos y dio un nuevo paso o con la incorporación de 50 articulados duales 100% eléctricos.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 28 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 28 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Conciertos

Ticketmaster alerta por entradas falsas para EDC Medellín: así puede evitar fraudes

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha de debut con Millonarios

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reapareció en X tras intervención de Delcy Rodríguez