Lucas Murillo se recupera satisfactoriamente de su cirugía a corazón abierto: ya salió de cuidados intensivos

El pequeño Lucas Francesco Murillo, de 7 años, continúa mostrando una evolución favorable en su estado de salud luego de ser sometido hace una semana a una compleja cirugía a corazón abierto.

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Tras permanecer varios días bajo estricta observación médica, el menor salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica y fue trasladado al área de hospitalización, donde avanza satisfactoriamente en su proceso de recuperación.

Según informaron sus familiares, Lucas ya comenzó a retomar algunas actividades cotidianas dentro del centro asistencial. Además de cumplir con las guías académicas asignadas a través del programa de educación hospitalaria, el niño dedica parte de su tiempo a realizar rompecabezas, una de sus actividades favoritas, mientras continúa bajo seguimiento de los especialistas.

Evolución favorable y seguimiento médico

Los médicos decidieron trasladar al menor a hospitalización general después de constatar una mejoría significativa en su condición clínica. No obstante, Lucas sigue recibiendo atención médica especializada y los profesionales continúan evaluando algunos aspectos de su recuperación, especialmente relacionados con la coagulación y la definición del tratamiento farmacológico que requerirá en esta etapa.

La familia destacó que las próximas dos semanas serán determinantes para consolidar su recuperación. A medida que avance favorablemente el proceso, los especialistas podrán ir retirando gradualmente algunas de las asistencias médicas que aún necesita.

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La familia habla de un milagro

Para los allegados de Lucas Francesco, la recuperación del menor representa un verdadero milagro. Sus familiares manifestaron sentirse agradecidos por las muestras de apoyo y las cadenas de oración que se han multiplicado desde que se conoció su delicado estado de salud.

“Estamos muy contentos de ver la potencia que tiene la oración”, expresó un integrante de la familia, al asegurar que miles de personas han acompañado al niño con mensajes de apoyo y plegarias durante los últimos días.

Mientras continúa su recuperación en una clínica de Floridablanca, Santander, Lucas sigue demostrando fortaleza y una actitud positiva frente al proceso médico, lo que mantiene el optimismo tanto de sus familiares como del equipo de especialistas que lo atiende.