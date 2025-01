Hablaron las madres de otras dos niñas que fueron acechadas por el presunto asesino de Laura Valentina

El pasado 16 de enero una niña identificada como Laura Valentina Páez despareció de su conjunto en Chiquinquirá, Boyacá, cuando salió a pasear a su mascota en la planta baja de los edificios; seis días después se confirmó que su cuerpo fue hallado en la desembocadura del río Minero, en Florián, Santander.

La niña habría sido raptada, asesinada, posiblemente abusada y lanzada al río para desaparecer su cuerpo. Laura Valentina es la segunda niña que en menos de un mes ha sido víctima de un aparente feminicidio en Boyacá.

En medio de las investigaciones del atroz caso, Noticias RCN conoció los testimonios de las madres de otras dos niñas que aseguran que el señalado asesino de Laura Valentina también acosó a sus hijas, niñas del mismo conjunto en el que vivían tanto el agresor como la víctima.

Las madres de otras niñas del mismo conjunto revelaron cómo este hombre se acercaba a sus hijas. La información recolectada en los tres casos coincide en un mismo operar.

Manuela Serna, madre de una de las niñas que habría sido acosada por Daniel Zambrano relató cómo buscó en varias oportunidades acercarse a su hija:

Ese hombre varias veces también me jodió a mi hija (…) una vez le dio mangos en la tienda; otra vez le ofreció un jugo y unas papas y mi hija no se lo recibió porque yo le he dicho que no tiene recibirle nada a nadie.