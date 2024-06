Niegan visa a madre que quería visitar a su hijo con muerte cerebral en Estados Unidos

El pasado 24 de mayo, la vida de Johnny Benítez dio un giro drástico. A las 9 de la mañana, un violento accidente de tránsito en Dallas, Texas, le causó múltiples fracturas y graves laceraciones, resultando en un diagnóstico devastador: muerte cerebral.

Desde entonces, su madre, Naileth Chacón, residente en Bogotá, ha enfrentado una angustiante batalla para estar junto a su hijo. A pesar de sus esfuerzos, la embajada de los Estados Unidos le negó la visa, impidiéndole viajar de inmediato.

Una madre que lucha por la visa para despedirse de su hijo

"Me he dirigido acá, a la embajada de los Estados Unidos, con mi cita, la tuve hoy, me la negaron, no me dejaron hablar", expresó Naileth, visiblemente afectada. La desesperación de esta madre es palpable, ya que es la única con la potestad legal para tomar decisiones sobre el tratamiento de Johnny. Desde el Methodist Dallas Medical Center, los médicos han estado en contacto constante con ella, esperando su llegada para decidir el próximo paso en el cuidado de su hijo.

"Yo no quiero ir a quedarme en ese país, porque de verdad yo no quiero ir", explicó Naileth. "Yo lo que quiero es ir, estar con él nada más. Estar con él nada más porque lo más profundo de mi corazón yo creo que yo llego y le hablo, y yo tengo la esperanza de que él se puede parar".

Naileth no se rinde y continuará la lucha para obtener la visa

A pesar de las circunstancias, Naileth se comunica todos los días con Johnny a través de audios, llenos de esperanza y amor. "Yo le hablo todos los días, le mando audios y yo le digo, lo bendigo, le digo que él es un guerrero, que él es fuerte, que me espere, que yo voy a llegar y él va a abrir sus ojitos", relató.

La lucha de Naileth por obtener una visa humanitaria continúa, y con ello, la esperanza de reunirse con su hijo en su momento más crítico. La comunidad y diversas organizaciones están comenzando a movilizarse para apoyarla en este difícil camino, esperando que las autoridades reconsideren su caso y le permitan estar junto a Johnny en estos momentos cruciales.