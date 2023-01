“Me siento burlada”: madre de Santiago Murillo sobre libertad del policía acusado de su asesinato

El caso de Santiago Murillo, un joven de 19 años que fue asesinado en el marco del paro nacional de 2021, tuvo un nuevo capítulo este lunes 30 de enero. Por vencimiento de términos, un juez de control de garantías ordenó la libertad del único sospechoso por el homicidio, el mayor Jorge Mario Molano, que fue capturado hace un año y siete meses en Ibagué, porque su arma de dotación coincidió, según la Fiscalía, con el casquillo encontrado en el hombro de la víctima.

Organizaciones de protección de derechos internacionales han puesto la lupa sobre la investigación de este homicidio, y lo catalogan como uno de esos hechos que estarían relacionados con los señalamientos hacia las autoridades por violación de derechos durante las manifestaciones del 2021.

Entre tanto, el policía señalado por el asesinato continuará con el proceso ante la ley, pero libre. La madre del joven involucrado, Milena Meneses, se pronunció sobre la decisión y reiteró que el uniformado es responsable de lo que le ocurrió a Santiago. “No entiendo cómo puede haber personas que conociendo los hechos solapen un asesino. Santiago nunca hizo daño a nadie ni a nada, y no merecía esto a pocos metros de su casa, un día podría ser cualquiera de sus hijos permitiendo este tipo de cosas. Como es posible que solo 120 días necesitaba este asesino y no se haya podido prever en el tiempo y en la experiencia algo que ya se veía venir, no sé ni en quien confiar y siento que juegan con nosotros, me siento burlada y desprotegida”, señaló la mujer en un video.

El caso de Santiago Murillo

El pasado 1 de mayo del 2021 Santiago Murillo se encontraba, según sus familiares, trasladándose de la casa de su novia a la de sus padres. En ese trayecto pasó cerca de una de las protestas que se adelantaron por el paro nacional. Allí el joven recibió un impacto de bala que le atravesó el tórax, al parecer, a través de un arma accionada por el mayor Jorge Mario Molano, quien habría disparado a un grupo de manifestantes.

Las primeras hipótesis señalaban como presunto responsable al patrullero Óscar Devia; sin embargo, un informe de la Fiscalía determinó que el casquillo encontrado en uno de los hombros del joven asesinado coincidía con el arma de dotación de Molano.

Aunque el joven sobrevivió al impacto, llegó a la clínica y perdió los signos vitales.

