Hice una barrida en Mindeporte y si no les gustó, que sigan igual: María Isabel Urrutia

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución bastante breve durante la noche de este lunes 27 de febrero con la intención de informarle al país la salida de tres ministros de su gabinete. Una noticia sorpresiva para todos los sectores, teniendo en cuenta que algunos funcionarios ni siquiera estaban notificados por parte del mandatario personalmente.

Una drástica decisión para el Gobierno Nacional fue la que se conoció este lunes con la salida de Alejandro Gaviria, exministro de Educación, María Isabel Urrutia, exministra de Deporte y Patricia Ariza, exministra de Cultura.

“Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate. Los invito a que nos ayuden a construir este pacto social desde donde estén”, dijo en su alocución el presidente.

María Isabel Urrutia fue contundente con Petro

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro para toda la Nación, la medallista olímpica María Isabel Urrutia habló con RCN Radio acerca de lo que ha sido esta drástica decisión y la exministra fue contundente al asegurar que el mandatario nunca le informó personalmente su salida del gabinete.

“Yo no me voy, esta fue una decisión del presidente. Estos 15 días que estaré ahí para entregar el gabinete le voy a demostrar todo lo que he hecho y todo lo que logré en estos cinco meses”, dijo la exatleta.

Urrutia señaló que sus labores con el deporte nacional nunca fueron valoradas como lo merecía a lo largo de estos meses de labores e indicó que en los próximos días le demostrará al Gobierno, con resultados, lo que alcanzó a lograr.

“Nunca me lo dijo, pero este es un tema político y en el tema político yo fui muy dura en limpiar el Ministerio del Deporte y si no les gustó que sigan iguales”, concluyó de manera certera.