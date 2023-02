Atención: Alejandro Gaviria sale del gabinete del presidente Gustavo Petro

Este 27 de febrero el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos para hablar sobre las reformas que actualmente son debatidas en el país: salud, pensional y laboral, por lo que fue enfático al decir que continuará en la búsqueda de que se lleven a cabo.

“Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos”, aseguró el mandatario de la República.

Posteriormente, anunció la salida de varios ministros, entre ellos el de Educación, Alejandro Gaviria.

“Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patrizia Ariza; con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”, dijo.

Inmediatamente anunció el nombramiento de Aurora Vergara como ministra de Educación y Astrid Rodríguez como encargada de la cartera de Deporte. “Para que, con nuevas energías, puedan culminar el proceso de reformas iniciadas”, dijo.

Aseguró que desde el Gobierno seguirán en la búsqueda de “acuerdos y consensos” para sacar adelante cada una de las reformas ya propuestas.

“Mi gabinete y yo como presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos”.

🔴 #EnDirecto | Alocución del Señor Presidente de la República Gustavo Petro Urrego. https://t.co/rXqX1CM1cm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 27, 2023

Salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación y sus reparos con la reforma a la salud

El exministro de Salud, y ahora exjefe de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria, lanzó algunas alertas sobre la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro:

Entre otras cosas, dijo: “como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción, desigualdades territoriales”. Negando así que la raíz del problema esté en si los recursos son administrados por el sector público o privado y argumentó que los sistemas públicos en Europa están al borde de la quiebra”.

“El subsistema colombiano del magisterio (que no tiene EPS) enfrenta también grandes dificultades financieras y tiene, en comparación con el Régimen Contributivo, tres veces más quejas por 1.000 afiliados. Lo mismo ocurre con el subsistema de las fuerzas armadas”, señaló.

Gaviria, uno de los personajes que más se refirió a la reforma a la salud, dijo también en su momento que existen varios puntos importantes para la discusión en el Congreso, y de los cuales conversó con el presidente Petro.

El ahora exministro de Educación aseguró en ese entonces que no iba a renunciar, pues mantenía una responsabilidad y agradecimiento con el jefe de Estado, no obstante, detalló que sobre la reforma “el presidente nos oyó mucho, pero esto no se tradujo en el texto”.