“Tengo la voluntad de destapar la olla podrida que hay en el Congreso”: María J. Pizarro sobre denuncias de acoso

La denuncia del exsenador Gustavo Bolívar acerca de una red de acoso a mujeres en el Congreso retumbó en todos los sectores. Los entes investigadores del país ya pusieron la lupa sobre el tema y desde el legislativo se creó un protocolo para atender dichas denuncias. Una de las congresistas que se ha comprometido hacer seguimiento a las graves acusaciones es María José Pizarro, quien en entrevista con Noticias RCN afirmó que “destaparía la olla podrida” al interior de la institución.

Estoy dispuesta y tengo la voluntad de destapar la olla podrida que hay en el Congreso, para dignificar la institución.

¿Cómo funcionarán esos protocolos contra el acoso en el Congreso?

“El protocolo busca generar espacios de confianza. Creo que, si empiezan a acercarse las mujeres y ver que funciona, por supuesto otras se animarán a denunciar. No solamente es presentar la denuncia mediante un mecanismo anónimo, sino que además las mujeres podrán elegir las condiciones, es decir: con quién se quieren reunir, cuándo y cómo lo quieren hacer”.

Con los protocolos listos, que incluyen lineamientos de la ONU, las víctimas de este tipo de vejámenes podrán denunciar, dice la senadora Pizarro, de una forma seria, privada y sin revictimización. Cabe mencionar que el protocolo es para hombres, mujeres y cualquier persona que hayan sufrido cualquier situación que lo haya hecho sentir acosado.

Testimonio de una mujer que sufrió acoso en el Congreso

Noticias RCN conoció el caso de una mujer que dice haber sido víctima de un funcionario del Legislativo. La situación es preocupante cuando solo ha pasado un mes de este 2023 y cada semana se conocen casos estremecedores de violencia contra la mujer. Tristemente, en el país esta es una problemática que, según la Fiscalía General de la Nación, solo se conoce el 10% de los casos porque se denuncia, debido a que el resto, decide sufrir en silencio.

“No fue necesario que yo me pusiera una minifalda para que él quisiera tocarme. No fue necesario que tuviera escote para que él quisiera mirarme”, dijo Ana, víctima de acoso sexual.

Este caso, pareciera ser el de varias mujeres en el Congreso de la República, del que Ana, de 23 años, asegura ser una víctima más. “Es esa mirada de un hombre que quiere hacer daño, yo siento que las situaciones de abusos son porque ellos disfrutan del estado de indefensión de la persona que tienen al frente y él se veía que estaba disfrutando mi incomodidad con él al frente acercándose y que yo le decía que por favor no lo hiciera y él solo se reía”, puntualizó.

Esta joven, quien prefiere que le protejamos su identidad, así como al agresor, contó cómo quien era su jefe aprovechaba las horas donde no había presencia de personas en el Capitolio para acosarla sexualmente.

“Me dijo ven, salgamos hablemos un ratico de los informes que me enviaste ayer que no quedó bien hecho, entonces sacó una silla y nos sentamos, yo tenía un vestido y él puso las manos dentro del vestido. Entonces yo en ese momento me quedé como súper paralizada porque no sabía cómo reaccionar a eso. Me quedé callado en un momento, luego le dije “no pare, qué está pasando”. Yo lo que hice fue amenazarlo con unos lapiceros que tenía en la mano y no supe qué más hacer”, indicó la víctima.