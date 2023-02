"Este señor ya me mandó matar": mujer denuncia grave caso de maltrato en Medellín

No paran las denuncias de mujeres víctimas de maltrato por parte de sus exparejas en Colombia, lo grave es que aunque las víctimas denuncian con pruebas ante las autoridades, las agresiones continúan. Desde hace 12 años una mujer que reside en Medellín vive un infierno por cuenta de su expareja, con quien tiene dos hijos menores de edad.

"Me siento maniatada, este señor ya me mandó matar, tengo pruebas de Medicina Legal; de Fiscalía denuncias como siete, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar agravada”, reveló a Noticias RCN.

Dice que el hombre no vive en Colombia sino en Estados Unidos, y que cuando visita el país las agresiones no paran. Aunque ella ya ha interpuesto las respectivas denuncias, parecen no servir.

"Es una violencia intrafamiliar, yo lo tengo demandado por Fiscalía, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, inspección, he ido hasta la Procuraduría. Pero a mí en este país nadie me soluciona nada, o sea, son papeles sobre papeles, denuncios tras denuncios, tengo medidas de protección todas las que quiera", dijo.

Varios documentos, chats amenazantes que recibe constantemente y fotos de las agresiones lo demuestran.

“Estoy dispuesto a todo, a que me encanen, pero le doy su ‘pela’. Tráteme mal para que pruebe”, se lee en uno de los chats con el agresor.

La mujer teme por su vida, pero sobre todo por la de sus hijos: "ya esto a mí se me salió de las manos y yo no puedo vivir tampoco así porque yo me estoy enfermando, mis niños también, entonces esto es un estrés. Yo necesito que me escuchen y que alguien haga algo".

Pide que las denuncias y las medidas de protección no sean solo papeles, sino que las autoridades realmente tomen acciones que garanticen su seguridad y la de su familia.