Mujer denuncia agresión de organizador de eventos y conciertos de música popular

Karen Patiño, Sofía* y Diego Menjura coinciden en que en la madrugada de este domingo 29 de enero consumieron licor y en que las mujeres llegaron a la fonda La Matriarca, en el noroccidente de Bogotá.

Lea también: El dramático relato de la mujer golpeada por José Antonio Barba en Bogotá

Según le contó Karen Patiño a NoticiasRCN.com, ella arribó al lugar junto a Sofía para saludar a unos amigos, y cuando Diego Menjura las vio, “lo que hizo fue coger a mi amiga del cabello y la mechoneó durísimo. La jaló del cabello, entonces obviamente nos defendimos. Ella se defendió, yo me metí por ella y salimos corriendo del bar. Él fue detrás de nosotras, afuera nos empezó a tratar súper mal y nuevamente nos pegó. Me cogió a patadas. Me daba muchas patadas en las piernas”.

La mujer aseguró que Menjura la agarró de los brazos y no dejó de ofenderla. “Mi amiga se cayó y se lastimó los pies. Él también la trataba súper mal y comenzó a obligarnos a subirnos a la camioneta de él. Decía que nos teníamos que ir con él, que no nos iba dejar ir solas. Obviamente nosotras le dijimos que ‘no’, mientras estábamos tiradas en el piso. Finalmente, mi amiga le logra decir algo para que se suba a la camioneta de él”.

La amiga de Sofía recalcó que Menjura le pegó muchas veces y que les atravesó la camioneta en la que se transportaba, para se subieran a ella. Compartió fotos con heridas en sus piernas producto de las presuntas agresiones y aseveró que el hombre las amenazó: “Comenzó a decirnos que nos íbamos a arrepentir, que íbamos a saber quién es él. Un señor de seguridad alza a mi amiga, porque ella no podía caminar, y la mete a un taxi. Cuando yo me voy a subir, el tipo pone la mano en la puerta para no dejarme, me coge de la cintura y me pone contra el capó de la camioneta súper duro, hasta que logro soltarme y subirme al taxi”.

Patiño compartió pantallazos de las múltiples llamadas que le hizo Menjura a través de Instagram, después de que ellas se fueron del establecimiento nocturno.

“Nadie nos defendió, viendo que él nos estaba golpeando, porque él conoce al dueño”, concluyó Karen Patiño, quien ya interpuso una denuncia por lesiones personales ante la Policía Nacional, en la estación octava de Kennedy.

La versión de Diego Menjura

Menjura confirmó que realizó esas llamadas y aseguró que lo hizo “porque estaba preocupado porque ellas se montaron en un taxi y estaba preocupado por mi expareja. No por amenazarla ni por nada, porque ella ni contestó el teléfono”.

Según él, recibió insultos de Karen y Sofía cuando lo vieron bailando con otra mujer. “Yo lo que hago es coger a mi expareja, con la que había terminado hace 15 días, y decirle ‘vámonos’, porque no quería que hiciera show. Cuando le digo eso, Karen me insulta, se lanza y me rasguña la cara y el cuello. Lo único que hago es poner las manos y tratar de detenerla, porque había mucha gente. Llega el novio de Karen y otro muchacho, que no sé si estaban con ellas dos. Los de seguridad nos sacan, afuera termina un montón de gente y yo le digo a Karen: ‘Usted se va con su novio y yo me voy con ella (Sofía)’. Y le digo a uno de los acompañantes de Karen: ‘No me grabé’. Simplemente me quise llevar a mi expareja, porque estaba con tragos”.

Siga leyendo: Renunció el abogado de John Poulos en audiencia por feminicidio de Valentina Trespalacios

Al preguntarle por los morados en el cuerpo de Karen Patiño, Diego Menjura le respondió a este medio: “Porque cuando forcejean los de seguridad a sacarnos, pueden pasar muchas cosas”. Insistió en que estaba “con tragos, pero, como me veo en el video, no estaba borracho ni caído. No sé qué quiere esta muchacha, no sé a qué medidas quiere llegar. A mí no me gusta la fama, no me gusta esto que está pasando, me siento demasiado mal, porque me han llegado una cantidad de amenazas al Instagram. Yo no lo he puesto privado, ni lo he bloqueado ni lo he quitado, porque no estoy escondiendo nada. Estoy haciendo las cosas asesorándome de un abogado. Las cosas como se deben hacer, en orden”.

Menjura, quien reiteró que su expareja y amiga de Karen Patiño no tiene lesiones por agresiones, manifestó: “Si Karen tiene sus pruebas, que ponga la denuncia en la Fiscalía y no haga lo que está haciendo. Hay algo claro: si el novio está ahí, ¿va a dejar que yo le pegue? Eso es ilógico. Yo estoy haciendo las cosas legalmente, como se debe, porque yo no puedo subir las cosas a redes sociales, de inmaduro o de persona que no sabe actuar. Esta persona me está calumniando. Nunca he estado metido en un inconveniente de estos. No sé con qué razón ella hace esto de dañar a una persona por las redes sociales. Eso no se hace”.

“Si yo tengo que salir a denunciar a esta muchacha por las redes sociales, lo voy a hacer cuando tenga una denuncia física y me digan que lo puedo hacer. Antes no lo voy a hacer, porque no soy abogado. Nunca he estado metido en una vaina de estas. Esto me está acarreando mil problemas y, como se ve en las imágenes que ella está mostrando, yo no le estoy pegando”, concluyó.

Karen Patiño, por su parte, afirmó que a través de su abogado Alejandro Silvestre se encuentra recopilando todas las pruebas del caso. Entre ellas, las cámaras de seguridad del bar.

Por ahora, la expareja sentimental de Diego Menjura no se quiere pronunciar y no piensa realizar algún tipo de acción legal.

*Por solicitud de ella, el nombre de la mujer fue modificado.