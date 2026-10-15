Medicina Legal confirmó que Ana Lucía, menor hallada en una alcantarilla fue víctima de abuso sexual

Este 14 de octubre se conoció un dictamen de Medicina Legal que reveló signos de abuso sexual en el cuerpo de Ana Lucía, la niña cuyo asesinato conmocionó al país en septiembre pasado.

Confirman que menor hallada en una alcantarilla fue abusada

El hallazgo ha llevado a la defensa de la familia a solicitar que la Fiscalía amplíe los cargos contra el presunto responsable, José Rojas, quien actualmente enfrenta una imputación por feminicidio agravado que no aceptó.

El cuerpo de la menor fue encontrado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, días después de su desaparición.

Según la investigación preliminar de la Fiscalía, los hechos se desencadenaron tras una discusión entre Rojas y la hermana mayor de Ana Lucía, quien en ese momento era su pareja sentimental.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Rojas habría salido a mediados de septiembre del barrio Porvenir Río, en el municipio de Mosquera, ubicado en el occidente de Bogotá.

El recorrido continuó por toda la calle 13 hasta el barrio Casandra, en la localidad de Fontibón. La información recopilada por las autoridades indica que el hombre regresó a Mosquera sin la niña.

Fiscalía convocará nueva audiencia contra José Rojas

La defensa de la familia ahora espera que la Fiscalía convoque una nueva audiencia de imputación de cargos para incluir delitos relacionados con violencia y abuso sexual, de acuerdo con las conclusiones del dictamen forense.

RELACIONADO Menor encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá habría sido raptada en un acto de venganza contra su hermana

Por ahora, José Rojas permanece bajo custodia de las autoridades mientras se define la ampliación de cargos.

La familia de Ana Lucía, acompañada por su equipo legal, mantiene la expectativa de que se haga justicia y que todos los delitos cometidos contra la menor sean debidamente imputados y juzgados.