Fiscalía imputó a presunto asesino de Ana Lucía, menor hallada en una alcantarilla: no aceptó cargos

Por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y actos sexuales agravados, fue imputado el presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía, la menor de nueve años que fue raptada de una vivienda en Mosquera, Cundinamarca, y encontrada sin vida en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El hombre, identificado como expareja sentimental de la hermana de la menor, decidió no aceptar cargos, pese al material probatorio en su contra.

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¿Qué se sabe del día en el que desapareció Ana Lucía?

De acuerdo con información revelada por las autoridades, el día en el que Ana Lucía desapareció, el capturado sostuvo una discusión acalorada con su expareja.

Asustada, la joven salió de la vivienda y buscó ayuda en un CAI cercano, pero no solo ignoraron su llamado, también descubrió de regreso que el hombre había desaparecido junto a su hermana.

Noticias RCN conoció una serie de imágenes, captadas el mismo día, en las que se vería al imputado en una pequeña motocicleta, con nevera de domiciliario, saliendo de Mosquera e ingresando junto a la menor al barrio Casandra, de la localidad de Fontibón.

En tan solo siete minutos, entró a la ciudad, dejó a la menor, y regresó a Mosquera sin compañía. La familia de la pequeña advirtió en diálogo con este noticiero que, en el pasado, él habría tenido acercamientos sospechosos con la pequeña.

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Autoridades investigan si otras personas se encuentran involucradas:

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, advirtió que el recién imputado “es la persona que genera el primer trayecto de la menor, que salió con vida del barrio Porvenir Río, pero seguimos avanzando (en la búsqueda) de las demás personas que participaron”.

La pequeña Ana Lucía fue encontrada sin vida el día siguiente a su desaparición, a 22 kilómetros del último lugar en el que fue vista. El caso enluta a su familia y a los habitantes del municipio en el que pasaba las vacaciones.