Menor encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá habría sido raptada en un acto de venganza contra su hermana

Siguen conociéndose detalles sobre el escabroso crimen de Ana Lucía, la menor de nueve años que fue raptada de su vivienda en Mosquera, Cundinamarca, y encontrada sin vida, el día siguiente, en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El presunto responsable de su desaparición ya fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. Se trataría de la expareja sentimental de la hermana de la menor, con quien sostuvo una discusión explosiva.

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¿Qué ocurrió el día que Ana Lucía desapareció en Mosquera?

Previo al rapto de Ana Lucía, el capturado habría tenido un ataque de ira, en el que destrozó el apartamento en el que se hospedaban la pequeña y su hermana.

Asustada, trató de pedir ayuda en un CAI cercano, pero le fue negada, y al regresar encontró que la niña de nueve años había desaparecido, al igual que su expareja.

En tan solo siete minutos, el capturado la habría llevado en una moto, con una nevera para hacer domicilios, desde el barrio Porvenir Río, en Mosquera, hasta el sector conocido con el nombre de Casandra, en la localidad de Fontibón (Bogotá).

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Autoridades tratan de establecer si alguien más participó del crimen:

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, informó el jueves que el presunto responsable “quedó capturado el día de ayer en horas de la noche. Es la persona que genera el primer trayecto de la menor, que salió con vida del barrio Porvenir Río, pero seguimos avanzando (en la búsqueda) de las demás personas que participaron”.

Rafael González, tío de la menor, pide “que todo el peso de la ley caiga sobre este señor, que no lo dejen en libertad” y advierte que, en el pasado, se habría acercado de manera sospechosa a Ana Lucía.

Sin embargo, es todo un misterio lo que pasó con ella tras llegar al barrio Casandra en Fontibón. Según el reporte preliminar de Medicina Legal, murió por asfixia y fue encontrada, a 22 kilómetros del lugar en el que fue vista por última vez.