Menor de 16 años desapareció de camino al colegio en Popayán: temen que haya sido reclutado
El problema de reclutamiento ya llegó a la ciudad. En días recientes, la Policía capturó a un hombre con dos menores a los que había ofrecido dos millones mensuales para integrar las disidencias.
Noticias RCN
01:38 p. m.
En Popayán, capital del departamento del Cauca, es motivo de investigación el paradero de Jimmy Tosne, el menor de 16 años que desapareció el pasado viernes 16 de octubre, de camino a su colegio.
El último registro del menor fue tomado por cámaras de seguridad, en Popayán, cuando bajaba de la motocicleta de un familiar, sobre las 7:00 de la mañana, con maleta y uniforme.
Su familia teme que haya sido reclutado. “Puede ser un posible caso de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados con presencia en la región. Estamos a la espera”, advirtió Andrea Gutiérrez, prima de Jimmy.
Y Jairo Miguel Chemas, vocero de la Institución Educativa Gabriela Mistral, indicó que “lo que quieren es su regreso, sano y salvo”.
Las redes de reclutamiento ya se encuentran en Popayán:
Previo a la desaparición de Jimmy, la Policía de Popayán detuvo a un joven de 19 años que salía de la ciudad junto a dos menores de edad.
De acuerdo con el coronel Luis Fernando Gómez, comandante de la Policía de Popayán, “presuntamente, habría contactado a los dos adolescentes a través de las redes sociales, ofreciéndoles dos millones de pesos mensuales, lujos y armas para integrar el grupo armado Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC”.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2026, 130 menores habrían sido reclutados, aunque la cifra podría ser mayor debido a que no todas las familias llegan a denunciar por amenazas en su contra.
Los departamentos más afectados son: Cauca, Norte de Santander y Antioquia.