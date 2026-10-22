Menor de 16 años desapareció de camino al colegio en Popayán: temen que haya sido reclutado

En Popayán, capital del departamento del Cauca, es motivo de investigación el paradero de Jimmy Tosne, el menor de 16 años que desapareció el pasado viernes 16 de octubre, de camino a su colegio.

El último registro del menor fue tomado por cámaras de seguridad, en Popayán, cuando bajaba de la motocicleta de un familiar, sobre las 7:00 de la mañana, con maleta y uniforme.

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Su familia teme que haya sido reclutado. “Puede ser un posible caso de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados con presencia en la región. Estamos a la espera”, advirtió Andrea Gutiérrez, prima de Jimmy.

Y Jairo Miguel Chemas, vocero de la Institución Educativa Gabriela Mistral, indicó que “lo que quieren es su regreso, sano y salvo”.

Las redes de reclutamiento ya se encuentran en Popayán:

Previo a la desaparición de Jimmy, la Policía de Popayán detuvo a un joven de 19 años que salía de la ciudad junto a dos menores de edad.

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Gómez, comandante de la Policía de Popayán, “presuntamente, habría contactado a los dos adolescentes a través de las redes sociales, ofreciéndoles dos millones de pesos mensuales, lujos y armas para integrar el grupo armado Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC”.

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Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2026, 130 menores habrían sido reclutados, aunque la cifra podría ser mayor debido a que no todas las familias llegan a denunciar por amenazas en su contra.

Los departamentos más afectados son: Cauca, Norte de Santander y Antioquia.