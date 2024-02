“Estamos atentos a cualquier situación”: mindefensa sobre manifestaciones en la Corte Suprema

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a las manifestaciones que se están registrando en la sede de la Corte Suprema de Justicia, esto en medio del inconformismo que hay por parte de simpatizantes del Gobierno Nacional por la aún no elección de la próxima fiscal general.

El funcionario aseguró que la Corte Suprema tiene todas las garantías que ofrece la Policía Nacional, al mismo tiempo expresó que el Gobierno está pendiente a cualquier situación que suceda.

“Sobre la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional tiene dispuesta la seguridad necesaria, además hemos estado en contacto permanente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos atentos a cualquier situación que se presente”, afirmó el ministro de Defensa.

Alcaldía Bogotá buscará el diálogo con manifestantes

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las autoridades primarán primero el diálogo concertado con los manifestantes.

"Con la Policía, con el Gobierno, nosotros privilegiamos obviamente buscar una solución mediante el diálogo ante situaciones, pero el Estado nunca renuncia en caso de determinar que sea necesario, obviamente se utilizarán esas herramientas con las que cuenta. El privilegio es, a través del diálogo, solucionar los problemas", afirmó el alcalde de Bogotá.

Director de la Policía llegó a la Corte Suprema

Ante la compleja situación de orden público que se vive en la sede de la Corte Suprema, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, llegó al lugar para evidenciar cómo están sucediendo los hechos y a hablar con los magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, sobre la situación.

“No he tenido información de personas que haya una violencia, o una expresión desmedida de inseguridad, si la hay tenemos que actuar, pero hasta el momento no he encontrado alguna situación diferente a lo que veo en la parte externa”, aseguró el director de la Policía.