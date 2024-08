Las gobernadoras de Tolima y Meta le hablan duro al Gobierno Nacional

La gobernadoras de Tolima Adriana Matiz y Meta Rafaela Cortés, dos departamentos con difícil situación de orden público hablaron con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre la seguridad, los grupos armados ilegales y el diálogo con el Gobierno Nacional para atender esta problemática.

¿Cómo están viendo al país?

Rafaela Cortés: Estamos preocupadísimos los 32 gobernadores, los alcaldes. La situación de orden público sentimos que cada vez es inmanejable, nosotros estamos trabajando con las uñas con la fuerza pública en el territorio, pero por lo menos en el Meta la situación es bien complicada y esa sensación, que todos los gobernadores vienen hablando, se perdió la seguridad en el territorio.

Adriana Matiz: Yo lo resumiría en tres palabras. Primero, el problema de seguridad que creo que es fundamental, es el pilar fundamental del desarrollo de un país. En segundo lugar la falta de confianza inversionista que tenemos hoy en Colombia y en tercer lugar, la falta de inversión en el territorio.

¿Qué es lo que más le preocupa en materia de seguridad en el departamento de Meta?

El departamento empieza a sufrir, hacen levantamiento de cese al fuego en el Cauca y empieza ‘Mordisco’ a llegar al Meta mucho más fuerte, empieza a crecer la extorsión. ‘Calarcá’ también está en la región del sur del Meta, ‘Mordisco’ en Puerto Gaitán hacia Mapiripán.

Algo que nos preocupa más y que venimos advirtiéndolo hace meses, ya lo dijo ‘Mordisco’, ya empiezan a enfrentarse, ya están peleando por el territorio y entonces mandan panfletos, paguen la extorsión y manda ‘Mordisco’ diciendo no paguen la extorsión y ¿quién está en medio de eso? la población civil que se siente atemorizada, aterrorizada, cuando hace unas semanas empezaron día por día a decirle a la gente, a los comerciantes de cierres, cierren los locales y salgan y los alcaldes toque de queda.

La gente salía y municipios fantasmas y entonces uno dice la población civil ya no nos cree a nosotros, no confían.

Ataques de drones en Anzoátegui, Tolima

Allí se lanzaron tres artefactos explosivos. Entre artefacto y artefacto pasaban más o menos 15 minutos y la población del municipio Anzoátegui decía que miraba hacia el cielo y no veía absolutamente nada. Fueron tres artefactos que se lanzaron a la estación de Policía y lo peor, es que el día sábado porque eso fue el viernes el día sábado se volvió a lanzar otro artefacto explosivo.

¿Qué es lo que más me aterra de esto? que cuando uno va a mirar qué medidas son las que tenemos que tomar para evitar esos ataques hoy con la tecnología que ellos están utilizando, pues yo no veo de este lado los mecanismos ni la tecnología para poder defendernos y proteger el territorio.

Con esas problemáticas, ¿qué les dicen las autoridades nacionales? ¿las ayudan o las están dejando solas?

Rafaela Cortés: Este sábado hicimos un Consejo de Seguridad en Granada le dijimos al ministro, hay que fortalecer la fuerza pública. Nosotros necesitamos por lo menos 1.500 soldados más, más policías las, estaciones de Policía y tomó datos.

Adriana Matiz: nos estamos quedando en los consejos de seguridad, eso es lo que está pasando. Mandan a los generales a que vayan a los consejos de seguridad y de ahí no pasa.

¿Les han hecho promesas que no le han cumplido en materia de reforzamiento de fuerza pública?

Adriana Matiz: lo dijimos desde un principio. Nos sentimos solos en el departamento del Tolima y solicitamos aumento del pie de fuerza público tanto de Policía como del Ejército, pero no solamente pidiéndole al Gobierno. Dijimos que nosotros también ayudamos y damos, cómo hacemos para mejorar la movilidad del Ejército y de la Policía, cómo hacemos para apostarle al tema de tecnología y qué tristeza que uno tenga que esperar desde los gobiernos departamentales que le envíen las especificaciones técnicas para saber qué tecnología es la que se tiene que comprar y que cuando uno haga el reclamo porque no se envía esa información le digan es que hay que esperar porque la tecnología cambia todos los días.

Estamos en una encrucijada tenaz en las regiones porque nosotros allá no podemos, como se hace acá desde Bogotá, con la retórica tratar de distraer a la gente. Nosotros allá tenemos que poner la cara y tenemos que responderles a los ciudadanos con hechos y con acciones.

Rafaela Cortés: nosotros sacamos todo para invertir y apostarle a la fuerza pública en motos, en drones, en carros, pero además y yo le digo, dígame a quién hay que capturar recompensa que 100 millones, dígame lo que haya que hacer.

Me ha tocado trabajar de la mano con los alcaldes, con la fuerza pública y a quedarnos en el territorio. ¿Qué está pasando? que la población civil ya no confía en nosotros y nosotros como Gobierno departamental lo hemos dicho, no vamos a ceder un centímetro de gobernanza y vamos a irnos a dormir, a quedarnos y le he dicho a la fuerza pública no puede haber un municipio vedado para la gobernadora.

‘Calarcá’ en Mesetas y yo le decía a ‘Calarcá’ en una reunión que tuvimos ‘Calarcá’ hagamos la paz, una gobernadora que denuncia y que dice, pero todavía una gobernadora que le ha dicho al Gobierno Nacional que permita los diálogos regionales. Los alcaldes, los gobernadores debemos hacer parte de esas mesas.

Una cosa importante, ‘Calarcá’ tiene su familia en Mesetas aprovechen una gobernadora que está diciendo vengo, estoy acá del Meta hagamos la paz, sentémonos a negociar porque es que la necesidades del Meta no son iguales a las de Chocó ni en Antioquia son diferentes.

Adriana Matiz: Y hay otra cosa muy importante y es que aquí en este país nosotros no podemos seguir diciendo que queremos la seguridad pensando solamente en el control territorial y en la presencia de la fuerza pública en el territorio. Aquí también tenemos que utilizar ese otro brazo que debe tener la seguridad que es la inversión social y mientras no lleguemos nosotros con inversión, con generación de oportunidades para los jóvenes, va a ser muy difícil que en este país se siga hablando de la paz total.

Rafaela Cortés: Así no nos dieron un peso para el meta con solo seguridad no la arreglamos. La gente lo que quiere seguridad y ya los inversionistas empiezan a preguntarse ¿qué hacemos? ¿cuánto va a durar esto? Hay un tema que es preocupante para nosotros la gente se siente impotente, yo no quiero volver a vivir y mi departamento de lo que vivió hace unos 20 años guerrilla y paramilitarismo. Esa es la gran línea que hay que tener muchísimo cuidado y que nos preocupa los mandatarios.

Adriana Matiz: Yo siempre he dicho que en el Tolima nosotros tenemos el verdadero ejemplo de lo que es la paz total y ese ejemplo lo tenemos en el municipio de Planadas, en Marquetalia, nació la guerrilla y después de vivir toda esa época de la violencia, la gente en Planadas decidió apostarle al tema del café y decidió apostarle a los cafés especiales y quiero invitar a todos los colombianos porque en Planadas hoy vamos y encontramos niños de 16 de 17 años que están exportando café a Japón a Dubái.

¿Si ustedes pudieran mandarle un mensaje concretó al presidente de la República cuál sería?

Rafaela Cortés: Aproveche presidente, aproveche el Gobierno Nacional la disposición de los gobernadores de trabajar de la mano, articulado para la inversión y por supuesto para la seguridad.

Adriana Matiz: lo que quiero es invitar al presidente de la República a que no sigamos gobernando desde el escritorio en Bogotá, que gobernamos desde los territorios, que gobernamos desde las regiones poniéndole la cara a la gente con seguridad y con inversión.

¿Qué significa ser mujer y ejercer el poder regional?

Adriana Matiz: es un reto inmenso que tenemos, para mí un gran orgullo, la primera mujer gobernadora del departamento del Tolima. Encuentro muchísima expectativa entre la gente de mi departamento porque esperan mucho de esta gobernadora y nosotros lo estamos dando todo, tenemos claramente definido lo que queremos hacerle en el departamento de Tolima.

Rafaela Cortés: aquí es una gobernadora con los pantalones bien puestos, entonces les digo a los alcaldes no terminemos ustedes detrás de mí y la gobernadora con lo que no tiene que poner, aquí hay poner berraquera, pero además porque la gente espera de eso. En una campaña que hablamos de seguridad total, que le dijimos a la gente que íbamos a defender nos toca cumplir lo que dijimos y nos toca amarrarnos los pantalones.

Adriana Matiz: lo que yo he sentido en mi departamento, particularmente, es que la gente quiere darle la oportunidad a las mujeres y creo que hemos abierto un gran espacio, que hemos venido ganando las mujeres. Nosotros vamos a mirar elecciones, por ejemplo, el Congreso de la República que se incrementaron hoy tenemos una participación de más del 29% de las mujeres en el Congreso, igual 146 alcaldesas de 1.106 municipios que tenemos en el país, seis mujeres gobernadoras, el periodo pasado había solamente dos mujeres gobernadoras.

Creo que nos hemos abierto un gran espacio y nosotras tenemos también el deber y la obligación de incentivar esos liderazgos en las mujeres.

Rafaela Cortés: No hemos aumentado como quisiéramos, la defensora del Pueblo, la primera mujer, rompió un techo de cristal y eso qué hace que cada vez que una mujer rompe ese techo de cristal es la oportunidad para que muchas mujeres más puedan llegar.

¿Hay esperanza podemos creer que este país puede mejorar?

Rafaela Cortés: Hay mucho por hacer. Colombia es un país hermosísimo, yo creo que vamos a seguir adelante y creo que hay voluntad de todos los que gobernadores. Quién no quiere la paz, todos queremos la paz, la gente quiere la paz, no puede ser que unos pequeños violentos nos quieran generar un desastre y un caos. Hay que seguir trabajando, pero hay que trabajar muy duro, son más los buenos que los malos, trabajando de la mano articulado con la fuerza pública, con los gobiernos departamentales, municipales también generando la seguridad de nuestros alcaldes.

Adriana Matiz: muchísima esperanza y por el potencial además que tenemos en cada una de las regiones. Apostarle al sector agropecuario, apostarle a un tema tan importante como el sector del turismo y creo que aquí debe hacerse un trabajo articulado, podemos garantizar la seguridad, podemos garantizar la inversión, pero tenemos que trabajar unidos si nosotros trabajamos desarticulados no vamos a conseguir absolutamente nada.