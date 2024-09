Presidente Gustavo Petro, el CNE y las altas cortes: ¿qué está pasando?

Recientemente el presidente Gustavo Petro ha arremetido contra todo y todos. El poder judicial no se ha salvado. ¿Qué opinan dos expertos y reconocidos abogados sobre la independencia del poder judicial?

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN conversó con Carlos Medellín, exministro de Justicia, y Ramiro Bejarano, abogado penalista, respecto al tema.

“Poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores, no comprendo muy bien. (…) Está violándose, hoy de nuevo en Colombia, por magistrados. ¿El presidente no puede hablar de los magistrados porque la independencia de poderes lo dice? El presidente tiene que decir la verdad hasta donde es posible, porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral que ni es juez ni penal mucho menos, sino una entidad administrativa; lo mismo de Ordoñez, con unas pruebas absolutamente chambonas, para decir que se sobrepasó el tope”, fueron las declaraciones del mandatario en los últimos días.

Ustedes que saben mucho de justicia, pero han tenido relaciones críticas o dependientes de algunos gobiernos, ¿les parece que esto es normal?

“No. Son absolutamente groseras y desinstitucionalizantes porque el presidente de la República tiene que mantener cordura frente a los magistrados de las altas cortes, cualquiera que sea su discrepancia”.

“Yo creo que el doctor Petro que dijo que iba a cumplir la Constitución y la ley, en esta materia, no lo ha cumplido”.

“La forma es inaceptable, por supuesto, es una falta de respeto que no debería ocurrir. Pero el fondo, como yo lo veo, es que es la prueba de que sí hay separación de poderes e independencia judicial, porque a ciertos niveles de poder fastidia, incomoda, las decisiones de los jueces”.

En la declaración que tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dicen que causó mucha molestia. ¿Qué opina de la expresión: “no puede haber un negro conservador”?

“Obviamente que es una cosa casi que boba. No tiene sentido salir a hacer una crítica a un presidente de la Corte por razón de su color de piel, y menos porque no le reconoce al doctor Chaverra su derecho a tener mal gusto de ser ‘Pastranista’; ese es su derecho, cualquiera que sea el color de su piel. Es una cosa realmente desafortunada”.

“Totalmente desafortunado. En parte, ciertos sectores de la sociedad, no solo se expresan a los magistrados y jueces, sino que este caso que es una manifestación evidentemente racista. La base de la libertad y la democracia es el respeto, no solo a los jueces sino a todas las personas, independientemente del color de su piel o ideología”.

Hay quienes dicen que las cortes están haciendo política, sobre todo los afectos al presidente Petro. ¿Qué piensan de eso?

“Eso es un disparate porque es que el doctor Petro y su grupo tienen que tener en cuenta que ellos ganaron las elecciones, pero ese triunfo de ellos no implicó cambio de régimen, ni de Constitución; sigue siendo la misma del 91; la misma estructura política, judicial, administrativa, y eso implica que cualquier presidente se tiene que someter a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, inclusive del Consejo Nacional Electoral”.

“El presidente no puede pretender que cuando hay una decisión del Consejo de Estado, Corte Constitucional, o la Corte Suprema de Justicia, es porque los magistrados están haciendo política”.

“En los últimos gobiernos siempre se ha apelado a una discusión política cuando las cortes toman decisiones que no gustan, o que van en contra de las políticas y decisiones de los gobiernos. Eso no es en este gobierno, ha sido casi los últimos gobiernos, no quiero poner ejemplos, pero las decisiones de la Fiscalía, la Corte Suprema o de la Constitucional y Consejo de Estado que no caen bien, siempre se vuelve con el tema de que hay una persecución política de los magistrados. Eso no es cierto”.

Petro dice que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente de la República, por cuenta de las investigaciones que avanzan en contra de su campaña y de la posible violación de los topes. ¿quién tiene la razón?

“Sobre todo no la tiene el presidente Petro porque su tesis conduciría a esto: ‘como yo gané la elecciones y soy presidente, mis cuentas están a salvo del ojo del Consejo Nacional Electoral’, y eso no puede ser porque solamente sería vigilable el candidato perdedor, y lo que se busca es que todos sean vigilados”.

“Ahora, si hay cargos contra la campaña del presidente, obviamente el Consejo Nacional Electoral no puede juzgarlo a él porque tiene un fuero, y pretender que el CNE diga: ‘no, como el presidente es el presidente, no se toca’… No, a él lo eligieron presidente, no monarca”.

“El CNE es una institución de origen constitucional, que merece todo el respeto, igual que las otras cortes. Y respetar el CNE y sus decisiones es respetar la Constitución que es lo que todos los funcionarios públicos juran cuando toman posesión”

“En el tema del CNE, allí sí hay un lunar muy complicado, que es el hecho de que uno de los instructores de la investigación contra el presidente Petro, sea un parlamentario que está enjuiciado penalmente por supuesto soborno a testigos. Eso no debería pasar en un régimen transparente porque en eso no le falta razón al doctor Petro, porque ese señor es un opositor político y claro que el origen político puede dar la circunstancia; pero ese señor que está juzgando o investigando las cuentas, el señor Álvaro Prada que es un exparlamentario, tiene una acusación muy grave”.

¿Pero para eso no existe la recusación?

“Claro, y lo recusaron, pero no la aceptó. Eso muestra una debilidad del sistema”.

El presidente Gustavo Petro, en el fondo, lo que dice es que lo quieren tumbar, y que hay un golpe de Estado en marcha que puede venir en los próximos tres meses. Y mete de alguna manera a la rama judicial, en una especie de una ‘guerra’ a través de instrumentos jurídicos y decisiones judiciales. ¿Qué piensan de esas declaraciones?

“Eso también es bien equivocado. Yo no creo que haya nadie en Colombia que esté pensando en tumbar a Petro, entre otras cosas, menos a esta parte. A él le faltan menos de 2 años y a quién se le ocurre tumbar a Petro para dejar una parte de los colombianos heridos, y con esa cicatriz. Es mejor dejarlo que termine su gobierno y derrotarlo en el 2026”.

“Una decisión jurídica no es para tumbar a nadie, es para respetar el derecho y la ley. Que tiene consecuencias políticas, pues sí, todo eso las tiene. La primera vez que oímos lo del golpe de Estado causó impacto y preocupación, ya a estas alturas se ha oído tantas veces, cada ocho días, que ha perdido importancia”

“Coincido con que no hay que volverlo jurídico-político, sino simplemente seguir el tránsito normal de las investigaciones, de los recursos, decisiones, y no trastocar las cosas”.

Muchos colombianos están en estado de alerta y catastrofismo, ¿ustedes lo están viendo así?

“Tenemos unas dificultades y sobre todo una permanente molestia como ciudadanos, porque es que uno se levanta un domingo a leer la prensa y entonces el presidente Petro se fue para la Costa o el Valle, y allá soltó una pedrada contra alguien. Entonces eso causa desconcierto, no educa, no contribuye a la unión del país; y un presidente muy contradictorio porque lleva todo el tiempo hablando de la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional, y cuando él habla, tiene voz de suegra… cada vez que habla crea un problema complicadísimo”.

¿Pero hay futuro después de Petro?

“Para el país, sí. Colombia desde los orígenes de la República hemos tenido que convivir con dificultades, siempre. Este no es el hombre de las dificultades sino el país de las dificultades; todo el tiempo hemos convivido con situaciones muy graves, hay muchas personas jóvenes que no vivieron lo que se vivió en los 80, por ejemplo: una situación muy dramática con el narcotráfico, pero antes de eso también hubo otros problemas gravísimos, la violencia; y antes de eso, las guerras civiles”.

“Colombia está firme, las instituciones están firmes, la justicia está firme; no quiero comparar con otros países vecinos, que uno mira el vecindario y lo que da es angustia y tristeza de cómo destruyeron el Estado de derecho aquí al lado, de manera que dificultades han existido siempre, pero yo me declaro optimista de que, en este caso, como en los otros, saldremos adelante”.