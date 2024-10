“Vamos a estudiarla”: ministro del Interior sobre la propuesta de comprar cultivos de coca en El Plateado

El presidente Gustavo Petro informó que se pondrá en marcha un proyecto con el cual se comprarán cultivos de coca a los campesinos de El Plateado.

Más de una semana completó la operación Perseo, en la que las Fuerzas Militares han ido recuperando el control que tenían las disidencias en El Plateado y zonas aledañas del Cauca.

En los últimos años, El Plateado (Argelia) se convirtió en un territorio deseado por los grupos armados. El que más ha hecho presencia es el Frente Carlos Patiño de las disidencias al mando de ‘Giovanny’.

Según la alerta temprana 013 – 24 del 20 de mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que este grupo se desplegó por el Cañón del Micay desde hace años, lo cual hizo que se ubicaran en López de Micay, El Tambo y Argelia.

Los cultivos de coca que hay en El Plateado han hecho que los grupos armados centren su atención en ese lugar. Este recurso es esencial para sus actividades ilícitas, las cuales están enfocadas en la producción y comercialización de estupefacientes.

Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. (…) Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Si vamos a repetir los mismos instrumentos, no se solucionan los problemas.