"Estamos nosotros para defenderlos": fuerzas militares hablan de cómo ha sido su presencia en El Plateado, Cauca

Las tropas del Ejército Nacional se encuentran adelantando operaciones en El Plateado, Cauca, como parte de la operación Perseo que busca recuperar el control territorial de esa zona del municipio de Argelia, especialmente impactado por la presencia de las disidencias de las Farc.

Stephanie Bates habló con un integrante de las fuerzas especiales que se encuentran en terreno para fortalecer la presencia del Estado en Argelia.

¿Cuál es la labor de ustedes y desde hace cuánto tiempo están acá?

Estamos hace aproximadamente dos semanas. Nuestra labor ha sido ser los ojos de nuestras Fuerzas Militares.

Hemos estado viendo y analizando el municipio del plateado y el comportamiento de los terroristas que se encuentran en el sector.

¿Ustedes básicamente llegaron antes que la fuerza pública?

Llegamos muchos días antes, era de vital importancia para nosotros tener el control, tener un análisis pertinente y que nuestra fuerza de asalto estuvieran seguros en el municipio para efectuar las acciones en el mismo.

¿Cómo se siente usted al realizar una misión como estas, en un lugar que ha estado tantos años bajo el dominio de los grupos armados ilegales?

Se me hincha el corazón de orgullo, fue un juramento que dice alguna vez; juré ante la bandera cuidarla, inclusive con mi vida.

Y poder aportar a la patria a través de nuestra presencia es de mucho orgullo para mí.

¿Qué es lo más difícil para usted?, ¿qué es lo más satisfactorio?

Lo más difícil es ver cómo estos terroristas atacan a la población civil, ver cómo padres salen con sus hijos heridos en brazos, con sus piernas con sus brazos mutilados, porque ellos mismos [los grupos armados ilegales] les están lanzando artefactos explosivos indiscriminadamente sin mirar a quién.

Lo más satisfactorio es saber que traemos esperanza, libertad, paz, quizás traemos la presencia de gente de buen corazón, de gente buena que le trae totalmente diferentes a un municipio que ha sido dominado por los terroristas.

Un mensaje para los colombianos que no saben toda el esfuerzo que es llegar hasta acá

No están solos, los soldados de tierra, mar y aire estamos con ustedes. No hay un lugar que sea vetado en donde estemos nosotros, como fuerzas militares. Estamos nosotros para ustedes, estamos nosotros para defenderlos y para garantizar sus vidas.

Un mensaje para los criminales de la estructura de la Carlos Patiño

No son invencibles, no les tenemos miedo, no son más que nosotros. Nosotros sabemos dónde están, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y nosotros estamos ahí.

Ustedes están hechos a su mínima parte, mientras que las fuerzas militares estamos más fuertes que nunca, estamos unidos. Estamos haciendo relaciones, estamos haciendo coordinaciones, estamos haciendo lo pertinente para llegar hasta donde ustedes están.

No hay un lugar donde ustedes se puedan esconder, ténganlo por seguro.

¿Cuál es el propósito de las Fuerzas Militares llegar acá?

Estamos haciendo un 1%, yo creo. Estamos llegando como Estado aquí, pero sé que detrás viene un músculo gigante para poder traer esperanza, inversión, otra visión, cosas diferentes para el desarrollo del municipio El Plateado.

¿Usted volvería a hacer una misión como estas?

Las veces que fuera necesario. Como soldado de Colombia esto es lo que más me apasiona, poder llegar a darle esperanza a los colombianos.

Me siento muy orgulloso de ser un militar, de ser parte de las Fuerzas Militares y de poder defender a mi pueblo colombiano.