Mininterior habló sobre los puntos principales para lograr un acuerdo nacional en Colombia

El hombre de la política en el Gobierno Nacional es el nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo, un hombre que pasó del santismo a ser parte del gabinete del presidente Petro, quien busca avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y dar el paso hacia la convocatoria de una eventual constituyente.

En Noticias RCN hablamos con Cristo, quien tendrá la compleja tarea de mediar entre el Gobierno y el Congreso para lograr el trámite de las reformas sociales, el fast track y la constituyente.

¿Le va mejor como ministro o como exministro?

Sin duda como exministro, estaba más cómodo y tranquilo. Nadie se metía conmigo.

¿La pensó dos veces antes de aceptar, teniendo en cuenta que usted fue muy crítico al principio con el Gobierno Petro?

Claro, he sido crítico porque no hago parte del proyecto del Pacto Histórico, yo soy un liberal a secas. Pero lo que más me ha impactado es como se ha deteriorado la calidad del debate público en Colombia y eso afecta mucho nuestra democracia.

¿No cree que ese tono agresivo también pasa a veces por el Gobierno Nacional?

Pasa por todo lado, no estoy diciendo que es culpa de la oposición. Creo que también el Gobierno debe hacerse una autocrítica. Si en el país se decretara una tregua, no un cese bilateral del fuego sino de la lengua o de las redes, podríamos crear un clima distinto en el país.

No se lo he propuesto al presidente, pero seguro habrá reflexiones los próximos días porque él conoce cuál es mi talante.

¿Cuáles son esos principios fundamentales para un acuerdo nacional?

El primero, como lo señaló el Acuerdo de Paz, que renovemos un acuerdo entre todos de excluir la violencia del ejercicio de la política en Colombia. Segundo, el acuerdo es que la reelección es mala quién sea el que aspire.

¿Cuáles son las tres propuestas?

Acelerar la reforma rural integral porque va muy lento, evaluaremos si se necesitan reformas legales. Inversión en los municipios PDET, vamos a firmar pactos territoriales en las 16 zonas. Una evaluación para ver qué proyectos de ley debemos presentar, que estaban en el acuerdo y que en los últimos seis años no han sido contemplados.

¿Qué es el fast track?

El presidente mencionó la palabra que se volvió el coco en estos días, hace 15 días era la constituyente.

El tema del fast track nos tomaría un año más, solo para aprobar un acto legislativo que estableciera tiempos rápidos.

Hay que reflexionar muy bien si vale la pena ahora, estamos en la mitad del Gobierno, si invertimos un año más para aprobar un acto legislativo para después llevar la reforma al congreso.

¿El tema del fast track desmonta la asamblea nacional constituyente?

La constituyente solo es viable si es fruto de un acuerdo nacional y ajustado al texto de la constitución. He escuchado muchas voces en contra y hay que escucharlas a todas.

¿Hoy que está en el Gobierno, qué piensa de la paz total?

Sigo pensando que el gobierno hizo una apuesta muy audaz y generosa confiando en los grupos armados, pensando que la paz estaba cerca y eso siempre es un proceso muy complejo. En lo que coincidimos con el presidente Petro es que el único grupo con estatus político es el Ejército de Liberación Nacional.

¿Hoy el EMC no debería tener estatus político?

El EMC no existe, eso fue una equivocación.

El estatus político lo tiene el ELN y hay que tener un marco jurídico diferencial con las disidencias.

¿Cómo es su relación con el presidente de la República?

Yo he hablado con él mucho en estos días, vamos a ver si mantenemos esa línea directa. Él escucha, nos reunimos y revisamos temas.

¿Hasta cuándo va a ser ministro?

Solo el tiempo lo dirá.