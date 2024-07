Seguridad, constituyente y corrupción, temas principales en discurso de réplica de la oposición

Tras el discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, la oposición tomó la palabra para su réplica. Los encargados fueron Miguel Uribe, del Centro Democrático; David Luna, de Cambio Radical; Óscar Ocampo de Cambio Radical; Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno; Marelen Castillo Torres de Liga de Gobernantes Anticorrupción y Miguel Polo Polo del Centro Democrático.

"Su gobierno a decepcionado a millones de colombianos"

El primero en hablar fue el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien duramente cuestionó la administración del presidente Gustavo Petro. Dijo que sin política social sin inversión privada es engañosa, habló de desempleo y de promesas incumplidas.

"Su capacidad para gobernar y además los hechos de corrupción que lo rodean a usted y a su gobierno han decepcionado a millones de colombianos que votaron por un cambio que nunca llegó, fue una gran estafa".

Le hizo un llamado por la inseguridad en el país. Afirmó que durante su gobierno han sido asesinados 334 líderes sociales y más de 170 masacres.

"Los colombianos nos estamos sintiendo secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico, con la extorsión disparada, hoy las guerrillas y los criminales gobiernan un tercio del país", dijo Uribe.

Criticó las reformas a la salud y pensional, y el nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación. Además se refirió a la propuesta de una constituyente: "Solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales a unos para mantenerse vigentes y a usted para mantenerse en el poder. Sin embargo, en Colombia no habrá constituyente y por fuera de la ley mucho menos y tampoco un fast-track que pretenda violar la Constitución".

"El verdadero cambio es hacer, no retroceder"

David Luna, senador de Cambio Radical, inició su intervención agradeciendo al presidente por quedarse en el recinto a escuchar a la oposición.

Luna dijo que los colombianos se están yendo de Colombia porque no tienen condiciones. "En sus manos el país está retrocediendo y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo pero lamentablemente no ha podido y el tiempo se le está acabando".

Recordó la promesa del presidente en su primer discurso sobre un acuerdo nacional. Indicó que las invitaciones quedaron en palabras.

"Gobernar no es solamente es tener el poder de la oratoria que usted lo tiene, gobernar no es solamente dar discursos, gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra (...) El verdadero cambio es hacer, no retroceder".

El senador hizo énfasis en que la el país retrocedió en seguridad y la violencia retrocedió. Aseveró que sí se promueva el acuerdo de paz pero hay que pasar del discurso al hecho.

"La seguridad no se recupera pagándole a los delincuentes, no se recupera lamentándose en X sobre los soldados que perecieron por minas antipersonales teniendo parqueados 7.000 millones de pesos en el presupuesto que podrían ser utilizados para desminar. Pregunto, ¿con qué criterio están tomando las decisiones del gobierno que nos esta llevando al retroceso?".

Sobre la constituyente, aseveró que no la apoya porque la Constituyente es joven, limpia y producto de un acuerdo de paz.

“Hoy está haciendo campaña y no me parece ilegítimo, esa es la política, pero dígalo de frente, con una constituyente cuando usted prometió no hacerlo ocho veces en campaña, incluso lo firmó en mármol”.

"Le pido que les permita a los caucanos obtener la libertad"

El presentante a la Cámara por Cambio Radical, Óscar Campo, también tomo la palabra para hablar de la unidad para acordar lo referente a la seguridad, convivencia y derechos humanos e hizo un llamado por Cauca.

“Lo que se vive en el Cauca es muy preocupante y obliga a actuar de inmediato (...) señor presidente, le pido que les permita a los caucanos obtener la libertad, se encuentran esclavos del miedo y el terror. Necesitamos transformar las economías que nos tienen agobiados en los territorios más pobres”.

RELACIONADO Estos son los candidatos en Congreso que suenan para dirigir el Senado y la Cámara

También habló de la implementación del acuerdo de paz, dijo que "no necesita un fast-track en el Congreso, requiere un fast track en el Gobierno”.

"Hemos visto un recrudecimiento de la violencia y las extorsiones"

Marelen Castillo Torres de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue la cuarta congresista de la oposición en hablar en el Congreso. Se refirió a la falta de ejecución presupuestal que afecta proyectos de educación, salud e infraestructura.

Al igual que sus colegas, señaló que los grupos ilegales han ganado terreno por la falta de una respuesta contundente del Gobierno. "Ha permitido que estos criminales operen con impunidad, sembrando miedo y desesperanza en la comunidad. Presidente, usted ha generado una falta de coherencia en sus políticas".

Agregó que el país no puede continuar por ese camino de ineficiencia, violencia y desilusión. "Necesitamos un Gobierno que esté a la altura y actúe con transparencia, eficacia y compromiso real con el bienestar de todos los ciudadanos”.

El último en dirigirse al pleno del Congreso fue Miguel Polo Polo, del Centro Democrático quien afirmó que Colombia no es potencia de la vida sino "potencia de terrorismo y masacres". Habló de "653 secuestros extorsivos y más de 720 víctimas de masacres, más de 420 municipios del país ven doblegados sus derechos humanos por los grupos criminales".

Añadió que el país ha retrocedido 30 años.