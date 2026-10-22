¿Por qué Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior? Hipótesis sobre el inesperado cambio

En horas de la noche del miércoles 21 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella dio un sorpresivo anuncio al informar la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior. Su reemplazo será el exprocurador Alejandro Ordóñez.

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Después de salir vencedor en la segunda vuelta, De la Espriella fue destapando quiénes iban a ser las personas que lo iban a acompañar en el gabinete. Uno de los primeros en ser anunciado fue Lara, quien hizo parte de su campaña.

¿Cómo le fue a Lara con las fuerzas del Congreso?

El 26 de junio, cinco días después de ganar, el presidente le informó al país la designación de Lara, a quien destacó por su carrera como emprendedor, abogado, docente universitario, senador, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción.

Sin duda, el primer desafío del Gobierno se dio el 10 de agosto, tres días después de la posesión presidencial. El devastador terremoto obligó a que los ministerios se pusieran manos a la obra en la reconstrucción.

En materia política, el punto de partida para Lara fue la puja por la elección del presidente del Congreso. Desde el Gobierno, se apostó por Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien recibió públicamente el respaldo del ahora exministro del Interior.

Sin embargo, en la votación del 20 de julio, quedó elegido Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado. En algunos sectores se consideró que fue una derrota legislativa para el Gobierno y para Lara.

Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior

Fue en la madrugada del 20 de octubre cuando finalmente la plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto aprobado por el Senado con respecto al Presupuesto General de la Nación 2027.

A diferencia de la elección de presidente del Congreso, este hecho fue considerado como victoria legislativa para el Gobierno. No obstante, hubo un revés por un error de trámite que desató polémica.

El eje de la controversia fue el artículo 65, debido a que quedó con dos párrafos adicionales en la versión que aprobó la Cámara. En ese orden de ideas, fue una modificación al proyecto de Senado.

Al final, el Gobierno expidió el Presupuesto vía decreto que fue aprobado en primer debate por las comisiones terceras (las económicas) de Senado y Cámara. El error de trámite no fue necesariamente del Ministerio del Interior, pero sí terminó siendo la antesala para la salida de Lara.

En Los Secretos de D’Arcy Quinn de La FM se conoció otra hipótesis. Al parecer, Carlos Suárez, el estratega detrás de la campaña de De la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, le habría pasado hojas de vida al entonces ministro, pero las habría rechazado, lo cual supuestamente llevó a tensiones al interior del Gobierno.