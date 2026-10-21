Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior tras la salida de Rodrigo Lara

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles un cambio drástico en el Ministerio del Interior al confirmar la salida de Rodrigo Lara Restrepo y la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado a esa cartera.

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El anuncio del presidente se da horas después de conocerse la caída del Presupuesto General de la Nación en el Congreso por una falla en la forma y en medio de la discusión de la Ley de Sometimiento.

A través de su cuenta en X, el mandatario agradeció la labor de Lara durante su paso por el Gobierno y destacó la experiencia, el carácter y la trayectoria de Ordóñez para asumir los retos del cargo.

Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ejercerá de manera temporal las funciones del Ministerio del Interior. De la Espriella aseguró que su administración continuará trabajando “con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”.

Alejandro Ordóñez y su paso por la OEA durante el gobierno de De la Espriella

Hasta su designación como ministro del Interior, Alejandro Ordóñez se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, cargo al que fue nombrado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en septiembre de este año.

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Recientemente, en representación del país ante ese organismo, Ordóñez formalizó la adhesión de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa respaldada por más de 40 Estados que, según Cancillería, reafirma que no existe un derecho internacional al aborto y busca fortalecer la cooperación en torno a la protección de la vida, la salud de las mujeres y la familia.