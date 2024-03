Caos en la movilidad de Soacha por conductores que entrar a paro; denuncian inseguridad y extorsiones

La movilidad en Soacha se encuentra gravemente afectada por la protesta de conductores del municipio quienes cesaron labores por la oleada de inseguridad que, afirman, les golpea.

Cerca de 300 conductores de bus no salieron a trabajar por la zozobra que dicen sentir cuando salen a trabajar. De hecho, afirman que la oleada de inseguridad deja dos muertos.

“Ya han matado a dos compañeros en los últimos días. Seguimos teniendo amenazas, seguimos teniendo esa zozobra de salir a trabajar”, dijo John Olarte, uno de los conductores que participó de la manifestación.

“Llegó una motocicleta y me la atravesaron. Era un venezolano que me preguntó si yo quería ser el siguiente, le pregunté la razón y me dijo que cooperen o los vamos a seguir matando”, dijo a RCN uno de los conductores recientemente amenazado.

¿Qué dicen las autoridades?

Al respecto de la situación, se pronunció el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, quien afirmó, “venimos haciendo una labor para generar tranquilidad en los conductores, seguridad en las empresas de transporte, pero sobre todo la garantía en la movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de Soacha”.

Criminalidad en Soacha

Según el último informe mensual elaborado por el Observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, entre enero y octubre de 2022 se presentaron 262 de extorsión mientras que en el mismo periodo de 2023 se registraron 248 mostrando una disminución del 5,30%.

De las provincias de Cundinamarca, Soacha es la que más registro de delitos de alto impacto presentó con 14.471 casos, seguida por Sabana occidente con 11.331.

“De estas provincias son 10 los municipios que agrupan el 66,20%, en su orden: Soacha, Mosquera, Chía, Madrid, Funza, Facatativá, Zipaquirá, Cajicá, Cota y Tocancipá”, explica el informe citado.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio económico Soacha se posiciona en el primer lugar pues de enero a octubre de 2023 se presentaron 974 casos de delitos cibernéticos y 42 casos de extorsión. Con esto, Soacha representa el 16,94% de todas las extorsiones de Cundinamarca en el periodo mencionado.