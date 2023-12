Mujer denuncia que fue abusada sexualmente por el alcalde de Chipaque, Cundinamarca

Noticias RCN conoció la denuncia de una mujer que asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte del alcalde de Chipaque, Camilo Pardo. Los hechos habrían ocurrido luego de una reunión laboral.

“Estaba mordida, lacerada, y lastimada. Viví el horror y la tragedia en mi vida. Todos nos subimos a la camioneta de la Alcaldía municipal, dejaron a cada uno, pero a mí es a la única que no llevaron en su casa. Me trasladaron de Chipaque a Bogotá y cuando abrí mis ojos, en lo que recuerdo, estaba completamente desvestida y con el sostén desacomodado”.

La presunta víctima no era consiente de lo que ocurría porque no recuerda lo sucedido con claridad. Dice que la secretaria de la Alcaldía la ayudó y recibió en su apartamento.

Mujer denuncia abuso sexual por parte del alcalde de Chipaque

La Clínica San Rafael, a donde acudió la mujer, confirmó que fue abusada sexualmente. Tenía lesiones, rasguños y hasta mordiscos en su cuerpo. La denunciante le mostró a este noticiero un chat que sostuvo con Camilo Pardo, en el que le pedía explicaciones sobre lo que pasó. El alcalde escribe que ella comenzó a convulsionar. Esta fue la conversación:

Camilo Pardo: por eso… comenzaste como a convulsionar. Con Santiago nos íbamos a ir para el hospital porque no despertabas y la verdad me pegué una asustada muy *** Nadie te pegó ni te mordió, por eso me parece raro que me digas.

Mujer denunciante: estoy mordida. Tú me desabrochaste la ropa.

Camilo Pardo: Me tocó vestirte a mí solo. Claro, no te acuerdas nada de eso.

La víctima agregó que la esposa del alcalde se comunicó con ella para preguntarle qué había pasado, pero al decirle que había sido acusada, esta le había respondido: ¿sí, y qué?

¿Qué responde el alcalde de Chipaque, Cundinamarca?

Este noticiero intentó contactar a Pardo, pero no obtuvo respuesta. Su abogado asegura que es una “infamia” y que están investigando las pruebas. Más tarde, el funcionario público un comunicado refiriéndose al tema, aseguró que sí sostuvo una “relación íntima” con la mujer, pero que “fue consensuada”.

“Es fundamental para mí aclarar que mis interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo. Comprendo y reconozco la gravedad de las acusaciones. Es por eso que estoy y estaré en total disposición para cooperar con las autoridades”, se lee en un comunicado.

El funcionario pidió perdón a su familia y esposa por faltar con su compromiso matrimonial.

La denuncia llegó hasta la Fiscalía, que abrió una indagación para esclarecer el caso.

