“Tengo bultos y me arde la vista”: mujeres denuncian haber sido estafadas por falsas esteticistas

Noticias RCN desde hace varias semanas le ha hecho seguimiento a una serie de denuncias de mujeres que dicen haber sido estafadas por falsas esteticistas. Según sus testimonios, fueron inyectadas y no saben con qué sustancia.

Luisa, nombre que establecimos para una de las víctimas por su protección, recuerda el inicio de un padecimiento que aún no puede superar, pues hace dos años, pagó por los servicios de una supuesta empresa de estética para un tratamiento que quería hacerse en su rostro.

“Ella me dice que era ácido hialurónico reticulado, es superbueno. Yo me lo aplico y empieza como a mostrarme su cara. Ella es muy joven entonces, pues obviamente tiene una piel bonita y yo me dejé envolver”, narró Luisa entre lágrimas.

A las dos horas de la aplicación del producto desconocido, Luisa comenzó a presentar inflamaciones y al consultarles sobre esta reacción, nunca obtuvo una respuesta.

“Yo me toco y siento que tengo como bultos muy duros, muy muy duros en la parte del entrecejo, en la parte de la ojera derecha y en la parte de la mandíbula y la papada. Todo el tiempo me miro, me toco todos los días de mi vida y por dos años ha estado igual”, agregó.

La mujer denunció en la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la Nación su caso, sin embargo, sus procesos fueron archivados.

A raíz de estas denuncias, conoció a varias mujeres que señalaron a la misma empresa de estafas y procedimientos mal realizados con sustancias desconocidas.

“Yo me puse caótica, me puse mal, a llorar porque me veía la cara muy hinchada, tenía los cachetes muy hinchados, los labios. Ella me inyectó la nariz porque le sobraba producto y dijo que lo necesitaba. Lo de las enzimas que me aplico en la papada, dijo que era un quemador para la grasa localizada y que eso serviría para que se redujera un poco más la cara, pero yo estaba superinflamada, no podía del dolor, me dolía mucho la cabeza, la vista me ardía. La llamé, le dije todo eso y nunca contestó. Luego me responden por la página, y me dicen que ella estaba en su día de descanso y no volvió a aparecer, me bloqueó de todo”, agregó Yesenia Flórez, víctima de supuesta esteticista.

Noticias RCN logró confirmar que en la red social de Instagram esta supuesta profesional aparece como ‘estética y armonización’. Sin embargo, las mujeres denuncian que cambian constantemente los nombres de sus perfiles y que tienen múltiples cuentas.

Este medio también pudo corroborar que al menos dos perfiles, Belleza al límite y estética a domicilio, hacen las mismas publicaciones en Facebook e Instagram. Ambos corresponden a usuarios que otras mujeres en redes sociales han denunciado por estafas también.

Noticias RCN intentó contactar a las personas detrás de estos perfiles, pero no obtuvimos respuesta.

Entretanto, una mujer en TikTok, que tiene un centro de estética, denunció que una de las cuentas mencionadas anteriormente y llamada antes “imperio belleza”, plagió las fotos de su empresa para hacerlas pasar como propias.

Expertos y profesionales del mundo de la estética advierten el aumento de quejas y denuncias similares.

Por su parte, las víctimas hacen un llamado a las autoridades para regular este tipo de servicios a domicilio ofrecidos en redes sociales para evitar que más personas tengan que pasar su mismo calvario.