Esta es la multa que deberá pagar si no renueva su licencia de conducción

Hasta este 20 de junio, los conductores podrán pagar el proceso de renovación de su licencia. Por tal motivo, se reportan miles de ciudadanos en los puntos autorizados para hacer dicho proceso, ya que de no hacerlo enfrentarán multas y la inmovilización del vehículo.

Ante esta situación, Noticias RCN contactó al viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez para ampliar este tema, quien recomendó no conducir hasta tanto no soporte la licencia actualizada.

Maritza Aristizábal: ¿Cuántas personas se le vence hoy la licencia de conducción y cuántas se renovaron a la fecha?

Viceministro: De los cuatro millones de colombianos que deben realizar el documento como tal, más de un millón lograron hacerlo. Por eso, se hace un llamado para que las personas que no han renovado la licencia de conducción lo hagan en los próximos días.

Juan Eduardo Jaramillo: ¿Se está contempla la posibilidad de dar una prórroga?

Viceministro: No, señor. De ninguna manera. Desde el día uno del Gobierno, fuimos muy insistentes en arrancar esta tarea de resocialización, llamados de atención y sensibilización. Ha sido suficiente el tiempo que se ha otorgado a todos los conductores del país. En este puente festivo, tuvimos un antecedente de un alto número de siniestros en las vías, algunos de esos, donde hubo víctimas sin la licencia de conducción. Por ello, la política de este Gobierno es la de proteger las vías.

También le pedimos a la ciudadanía, que no se dejen engañar y que eviten a los tramitadores. Desde este 20 de junio empieza una nueva jornada para que esos cerca de tres millones de colombianos hagan su licencia de conducción, pero sobre todo de que tengan la tranquilidad que nosotros como Gobierno Nacional, hemos ampliado todos los frentes posibles, para que en los próximas semanas y meses tengan esta licencia.

Maritza Aristizábal: ¿Qué sanciones tendrán los conductores que no renueven esta licencia?

Viceministro: Partimos de la recomendación de no conducir hasta no tener todo en regla, ya que la política de Gobierno es la de salvar vidas y si en el momento en el que se hace un operativo de control la persona no aporta su licencia hay una multa de $308.000 pesos y claramente, se procede la inmovilización del vehículo que eso también tiene otro costo por temas de patios de grúas y demás.

Juan Eduardo Jaramillo: ¿Cuál es la región del país donde han sido más pilos y han acudido rápidamente a renovar el pase la licencia

Viceministro: Por la cantidad de licencias a renovar hay que valorar el esfuerzo que hizo Bogotá sin lugar a dudas y el más complejo por la cantidad de licencias, son los departamentos de la Costa Atlántica, Bolívar, Sucre y Córdoba.

